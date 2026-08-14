陸2030年 核電機組上看百台

中國生態環境部副部長、國家核安全局局長董保同十三日在北京表示，「十五五」期間，中國運行的核電機組數量將躍居世界首位。

中新社報導，中國國務院新聞辦公室十三日舉行「開局起步，十五五」系列主題新聞發布會，董保同在會上表示，中國核設施總體保持安全穩定運行，核安全水平在國際上保持前列，沒有發生過國際核事件分級表二級及以上的核事件或事故，得到了國際社會的高度認可。放射源、輻射裝置安全穩定可控。這些成績是在中國核電快速發展的形勢下取得的，殊為不易。

董保同說，目前，中國在建核電機組數量世界第一，運行數量世界第二，已經取得運行許可證的機組達到六十五台，到二○三○年接近一百台，屆時將成為世界第一。

他說，「我們將構建嚴密的核安全責任體系，推動核電廠高標準設計、高質量建造、高水平運行。抓好首堆新堆安全監管，確保不發生核事故或者影響環境、民眾健康的事件。除了核電站以外，對於核聚變裝置、放射源、核燃料循環設施、鈾（釷）礦伴生礦，還有核設施退役，都要確保全鏈條安全，哪個地方都不能出現薄弱環節」。

董保同還強調，要加強核安全科研，進一步加強核安全監管力量建設，確保核安全萬無一失。