聯想第2季虧損 本業還是賺錢

聯想集團公布第2季財報（2026／27財年首季）營收年增43%至269億美元，創單季新高，但受認股權證重估產生16.9億美元非現金虧損影響，歸屬母公司虧損6.09億美元，相較去年同期由盈轉虧。

聯想集團強調，本業獲利持續成長，扣除認股權證的非現金虧損的經調整淨利潤10.7億美元，年增176%，首次突破10億美元里程碑。

聯想集團財報顯示，智能設備業務集團（IDG）營收創下新高達171億美元，年增27%；基礎設施方案業務（ISG）收入創新高，年增98%至85億美元，利潤也升至7.7億美元季度新高；方案服務業務集團（SSG）的收入創29億美元季度新高，年增28%，經營利潤利率24.2%同樣創新高。

聯想集團AI伺服器在手訂單從上一財季的人民幣1,400億元，大幅提高至本財季末的人民幣3,600億元。

聯想集團董事長兼CEO楊元慶稱，繼個人電腦和智能終端成為市場領導者之後，聯想的AI和基礎設施業務也正在成長為全球市場的領導者。ISG已經真正成為聯想增長與利潤的「雙引擎」。

聯想集團預計，本財年營收有望突破1,000億美元，提前實現此前提出的「兩年內營收超過千億美元」承諾。

花旗報告指出，聯想集團業績表現強勁，進一步強化由AI驅動的結構性成長趨勢。業績增長主要由ISG增長及IDG持續領導地位所支撐。毛利率高於預期，反映收入組合改善及ISG毛利率提升。

AI業務已經成為聯想集團增長引擎，本季度集團AI相關業務收入年增60%，達到人民幣634億元，創歷史新高，占集團整體營收約35%；AI服務收入年增141%。