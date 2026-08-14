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智譜納入MSCI中國指數

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

MSCI明晟昨（13）日公布8月指數審議結果顯示，MSCI中國指數此次新增33檔成分股，包括智譜、建滔等港股企業入列，以及銅冠銅箔、芯源微等A股企業獲納入，同時剔除32檔成分股，相關調整於8月31日收盤後生效。

證券時報報導，智譜是此次MSCI中國指數新納入的港股企業，並被納入MSCI新興市場指數。按公司總市值計算，智譜、南亞科技及鼎泰高科為此次MSCI新興市場指數新增成分股中市值前三大企業，其中智譜排名第一。

報導稱，此次MSCI中國指數新增33檔成分股，涵蓋半導體、醫藥、新材料及精密製造等領域，包括綠的諧波、南亞新材、中船特氣、國瓷材料、深科技及精測電子等。MSCI中國指數此次則剔除32檔股票，包括萬科A、智飛生物、長春高新、大金重工、協鑫科技、禾賽-W、金蝶國際、芒果超媒、小馬智行-W及永輝超市等。

此次調整將於8月31日收盤後正式生效。華爾街見聞指出，MSCI中國指數隸屬於MSCI新興市場指數，而MSCI新興市場指數又是MSCI ACWI全球指數的組成部分。納入MSCI中國指數後，相關股票將進入MSCI全球標準指數體系，並成為全球被動基金追蹤的標的。

MSCI此前於7月中旬已發布公告，長鑫科技因IPO新股上市，被納入MSCI中國全股票指數（MSCI CHINA ALL SHARES INDEX），相關調整已於8月10日正式生效。

根據MSCI指數調整的歷史經驗，被動型資金為降低追蹤誤差，通常會在指數調整生效日尾盤進行調倉，因此調整生效日尾盤，調入及調出股票的成交量可能出現放大。

MSCI 指數 港股

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