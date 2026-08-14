AI元件漲、復徵消費稅效應 陸儲能產業鏈漲聲響起

受到AI與消費稅帶動，儲能產業鏈迎漲價潮。據中關村儲能產業技術聯盟統計，7月以來，已有包括億緯鋰能、盛弘股份、領充新能源、綠能慧充、易事特在內的十多家儲能產業鏈上下游企業發布漲價函。

界面新聞報導，目前所涉產品主要分為儲能變流器（PCS）及儲能系統類產品、充電樁類、電池類產品三大類，以前兩大類居多。其中，儲能變流器（PCS）及儲能系統類產品、充電樁類產品的漲價邏輯類似。

某龍頭PCS及儲能系統企業內部人士表示，PCS成本承受壓力，主要由於跟AI相關的晶片及電子元器件都有不同程度的漲價，「這種漲價使得我們的成本有所提升，因此將考慮採取階段性的漲價動作。」

除此之外，多家企業還在漲價函中提到上游銅、錫、銀等大宗商品價格大漲，以及供貨周期延長、綜合生產成本攀升等調價原因。

盛弘股份在漲價函中指出，金、銀、銅、錫等有色金屬漲幅30%到200%；PCB、IGBT、驅動晶片等核心元器件整體漲幅區間達50%-800%。

億緯鋰能在漲價函中明確，此次在原有供貨價格基礎上增加2%消費稅成本，依據是財政部、海關總署、稅務總局2026年第20號公告，自2026年9月1日起恢復徵收鋰電池消費稅，屬於法定剛性成本，按規則同步傳導。

SMM儲能分析師李亦沙分析，2%的消費稅對於儲能電芯廠商而言壓力較大。

她指出，目前電芯廠淨利率普遍在5%上下，若自行承擔2%的成本，相當於直接砍掉近半淨利，因此電芯廠沒有能力消化，必須向下游傳導。

不過，真鋰研究創始人墨柯認為，儲能電池消費稅理論上應向下游儲能系統企業傳導，但實際情況下，這2%很大機率傳導不下去。原因是儲能系統企業的終端客戶，即儲能電站專案方若接受這一成本，項目收益率可能由正轉負，導致項目無法推進。

李亦沙透露，目前主流集成商仍在與電芯廠談判，但難度極大，連第一大客戶都很難爭取到讓利空間，中小客戶基本要全額接受。她判斷，9月電芯價格至少會有2%的漲幅落地。