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C919首條國際線 北京飛蒙古

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
大陸國產Ｃ九一九飛機由中國國際航空執飛。十二日飛抵蒙古烏蘭巴托國際機場後，機組人員在機身前合影。新華社
大陸國產Ｃ九一九飛機由中國國際航空執飛。十二日飛抵蒙古烏蘭巴托國際機場後，機組人員在機身前合影。新華社

中國國產大飛機Ｃ九一九首條國際航線，開通北京首都機場至蒙古國的首都烏蘭巴托。這是Ｃ九一九首次執行國際商業航班，也標誌著國產大飛機首條常態化國際客運航線正式開通，至於選擇烏蘭巴托是適航認證的問題。

中通社報導，執飛Ｃ九一九的是國航ＣＡ七二三航班。但Ｃ九一九的國際首飛，選擇了蒙古國的烏蘭巴托。分析人士認為，第一個原因是地理與空域條件。北京到烏蘭巴托空中航程一千多公里，兩小時左右就能抵達，完全處在Ｃ九一九舒適航程範圍內。

第二個原因是適航層面，蒙古國認可中國民航局（ＣＡＡＣ）頒發的適航證。目前，Ｃ九一九僅持有中國民航局型號合格證，尚未取得歐美主流適航認證，暫時無法直飛歐美空域。而蒙古國認可中國民航適航標準，加上中蒙航空合作根基深厚，雙方長期穩定運營，雙方航司合作成熟，不存在適航准入的硬性障礙。

民航專家表示，長期以來，歐美航空巨頭主導著全球民航市場的遊戲規則。歐洲航空安全局（ＥＡＳＡ）和美國聯邦航空管理局（ＦＡＡ）並列為全球兩大航空安全認證機構，其認證在全球範圍內具有高度互認性。

歐美依靠適航門檻，阻攔外來幹線客機進入本土以及盟友市場，依靠飛機製造建立起來的適航證反過來又保護了民航機製造業巨頭波音、空客的利益。很多國家出於外交、貿易考量，優先承認歐美認證，適航證逐漸成為摻雜地緣博弈的貿易保護壁壘。

但Ｃ九一九目前拿到的是中國民航局ＣＡＡＣ頒發的型號合格證，要執飛國際航線、出口海外，就必須獲得目標國家民航當局的認可。其中，ＥＡＳＡ認證是Ｃ九一九走向西方市場最關鍵、也最可行的突破口。

早在二○一九年，Ｃ九一九就正式提交了ＥＡＳＡ適航認證申請，但遲遲未能完成。二○二六年一月，ＥＡＳＡ審查團隊專程前往上海，完成了針對Ｃ九一九的首次實機試飛。但ＥＡＳＡ隨後態度模糊，拒絕公布頒發正式適航證的具體時間表。

民航新型智庫專家林智傑表示，中國國產大飛機仍需在四方面繼續努力。首先，Ｃ九一九要進入國際市場，需取得歐盟或北美的適航認證，這是打入全球市場關鍵的敲門磚。第二，提高產能。第三，飛機安全運行紀錄至關重要；要獲得全球用戶認可和旅客信任，必須依賴穩定可靠的安全運行紀錄，這需要時間的積累，以及全鏈條所有主體的共同努力與配合。第四，提升飛機的經濟性是關鍵；要成功進入全球市場，Ｃ九一九必須為航空公司創造價值，突出盈利點，不具備盈利能力的飛機難以吸引買家。

蒙古 北京 客運

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