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長鑫科技超越騰訊 成為中國大陸市值最高上市公司
中國DRAM龍頭大廠長鑫科技今日收盤股價52.88元，市值人民幣3兆5367億元（約新台幣16兆8319億元），超越騰訊控股的市值港幣4兆55億（約新台幣16兆3835億），成為中國市值最高的上市公司。
澎湃新聞報導，長鑫科技今日收盤跌1.2%，報收52.88元，市值3兆5367億元；騰訊控股跌4.46%，報收441港元，市值港幣4兆55億。
長鑫科技於7月27日在A股科創板上市，發行價為每股8.66元，開盤就跳空暴漲471.59%達到每股49.5元，總市值一舉突破3.31兆元，超越工商銀行登頂A股「市值一哥」，成為科創板史上最大IPO。
而騰訊今天股價下跌4.46%。據星島日報報導，騰訊第2季財報出爐，經調整後淨利雖優於預期，但瑞銀、高盛等投資銀行認為，AI投資恐拖累獲利，並調降目標價。
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