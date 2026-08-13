長鑫科技超越騰訊 成為中國大陸市值最高上市公司

「窗戶一開，油煙味比飯香味還濃。」這句話，戳中了不少大陸住宅區1樓臨街住戶的痛點。從8月15日開始，大陸《生態環境法典》正式施行，法典明確規定，禁止在居民住宅樓、未配套設立專用煙道的商住綜合大樓，以及商住綜合樓內與居住層相鄰的商業樓層內，新建、改建、擴建產生油煙、異味、廢氣的餐飲服務項目。違規且拒不改正的，將命令關閉，並處1萬至10萬元人民幣（約新台幣48萬元）的罰款。

2026-08-13 15:56