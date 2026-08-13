希音傳8月20日招股 28日前後在香港掛牌上市

知情人士透露，中國大陸快時尚巨頭希音計劃最早於8月20日開始接受投資者認購，並考慮於8月28日前後在香港掛牌上市。

彭博社引述知情人士報道，希音此前尋求在首次公開售股（IPO）中取得約300億美元估值，但這一目標受到投資者質疑，公司可能進一步下調估值。

知情人士說，希音此次IPO預計籌資20億至30億美元，現有股東可能認購最多約一半的發行份額。不過，相關磋商仍在進行，發行規模、估值和上市時間均可能調整。

希音公司估值一度達到約1000億美元，但隨著關稅、競爭加劇等因素拖累增長，估值已大幅縮水。

知情人士稱，希音已向潛在投資者表示，預計今年淨利潤將下降，到2027年則有望回升至接近去年20億6000萬美元的水平。

希音7月10日獲大陸中國證監會批准赴港上市。公司此前在紐約和倫敦的上市嘗試均告失敗，此次獲批為轉赴香港掛牌掃清障礙。

路透社稍早報導，若最終估值落在300億至400億美元之間，將較希音此前的估值大幅縮水。希音估值在2022年達到982億美元的峰值，但隨著業務增長放緩和外部壓力加劇，2023年和2024年4月私募融資時已降至640億美元。

招股書草案顯示，由於IPO估值預計低於此前私募融資時的水平，希音正研究降低部分後期投資者持股成本的方案，包括向部分投資者提供補償，並下調股份轉換價格，讓他們獲得更多股份。

此外，希音的盈利能力和營收增長均有所放緩，也為公司IPO估值帶來壓力。