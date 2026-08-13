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住宅區樓下開餐飲油煙大 陸8月15日起新法最高可罰48萬元

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
8月15日開始，大陸《生態環境法典》正式施行，若居民樓下開油煙餐飲，產生油煙異味廢氣者，最高可罰10萬元人民幣。圖／截自「一財情報局」
8月15日開始，大陸《生態環境法典》正式施行，若居民樓下開油煙餐飲，產生油煙異味廢氣者，最高可罰10萬元人民幣。圖／截自「一財情報局」

「窗戶一開，油煙味比飯香味還濃。」這句話，戳中了不少大陸住宅區1樓臨街住戶的痛點。從8月15日開始，大陸《生態環境法典》正式施行，法典明確規定，禁止在居民住宅樓、未配套設立專用煙道的商住綜合大樓，以及商住綜合樓內與居住層相鄰的商業樓層內，新建、改建、擴建產生油煙、異味、廢氣的餐飲服務項目。違規且拒不改正的，將命令關閉，並處1萬至10萬元人民幣（約新台幣48萬元）的罰款

福建廣電集團公眾號稱，這次法典做了關鍵調整，即把治理關卡往前移。要求地方政府在餐飲業者登記登記環節，提前告知選址的禁止性要求。

民眾也問，以前就開在樓下的老店怎麼辦？法典管的是「新建、改建、擴建」，已經合法經營的存量餐飲，不在此次禁令的直接適用範圍之內。但如果油煙超標排放、淨化設施不達標，照樣會依法查處。

若有業者違規，法典明確由縣級以上地方人民政府確定的監督管理部門負責執法。居民若發現違規，可以撥打大陸各地的市政服務電話12345，也可以向當地生態環境或綜合執法部門投訴。

有大陸網民在評論區回應，「不能開窗戶，早就該抓」、「很多餐飲是安裝了應付檢查，實際上做菜的時候又不開淨化系統？這種情況沒人管理！油煙照樣亂排」，「這種事物所在多有，很難判定，就算檢舉，也大多不了了之」。

餐飲 福建 罰款 大陸

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