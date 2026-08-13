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張雪機車獲紅杉中國獨家新一輪投資 今年營收最高估達138億

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
張雪機車日前獲得紅杉中國獨家投資，具體交易條款未予披露。不過張雪機車早期投資人高信資本董事長曹斌透露，紅杉中國這筆投資金額規模為人民幣1.5億元，張雪機車投後估值達到人民幣60億元。記者林宸誼／攝影
張雪機車日前獲得紅杉中國獨家投資，具體交易條款未予披露。不過張雪機車早期投資人高信資本董事長曹斌透露，紅杉中國這筆投資金額規模為人民幣1.5億元，張雪機車投後估值達到人民幣60億元。記者林宸誼／攝影

張雪機車日前獲得紅杉中國獨家投資，具體交易條款未予披露。不過張雪機車早期投資人高信資本董事長曹斌透露，紅杉中國這筆投資金額規模為人民幣1.5億元（約新台幣6.9億元），張雪機車投後估值達到人民幣60億元（約新台幣276億元）。

對比最新一輪人民幣60億元的投後估值，這也代表，不到半年時間，張雪機車估值漲了5倍。

在經營層面，成立時間算不長的張雪機車，已經跑出亮眼經營數據。曹斌透露，張雪機車去年實現營收人民幣6.7億元（約新台幣31億元），2026年全年營收預期落在人民幣25-30億元（新台幣115億元到138億元）區間，當前企業單月機車交付量已經突破1萬輛。

科創板日報報導，據了解，本輪融資完成之後，紅杉中國將與張雪機車在企業治理、人才梯隊搭建、產業資源協同以及全球化業務拓展多個維度展開深度合作。

截至目前，張雪機車已經在一級市場完成了三輪股權融資。

作為早期投資方，高信資本在2024年7月完成對張雪機車的天使輪投資。彼時距離張雪機車正式成立僅3個月，高信資本以人民幣2,000萬元獨家入局，對應投後估值約人民幣1億元。

曹斌也提到了這筆投資的核心邏輯：主要來自於對創始人張雪個人能力的研判，「我們朋友認識了張雪，翻看了大量他線上公開視頻，能看到他發自內心的極致熱愛，做事高度聚焦，具備極強死磕韌性。」

曹斌表示，張雪擁有8年凱越機車總經理任職經歷，產業實操經驗充足，契合機構對硬核創業團隊的篩選標準。

據曹斌透露，後續企業為推進股權激勵安排，張雪以約人民幣2億元估值回購10%股份，用於核心高管股權激勵，完成該輪股權調整後，高信資本持股被稀釋至10%。

之後在今年3月，張雪機車又獲得來自浙江國資浙創投通過杭州浙創百舸創業投資合夥企業（有限合夥）和金華浙創金義智控創業投資合夥企業（有限合夥）合計人民幣9,000萬元的A輪融資，估值達到人民幣10億元。

賽事成績成為拉動訂單增長的關鍵變數。2026年3月，張雪機車亮相WSBK世界超級摩托車錦標賽葡萄牙站，拿下賽事冠軍，後續又在多項國際頂級摩托車賽事斬獲佳績。賽事出圈直接帶動海內外訂單爆發，僅今年4月的海外訂單規模，已經等同過去一整年海外訂單總和。

訂單快速上漲的同時，張雪機車產能擴張也在同步推進。今年6月，張雪機車拿下重慶兩江新區生產基地土地；7月正式簽約落地全新研發生產基地，規劃年產50萬輛產能。項目建成投產後，企業整體產能預計將提升3-5倍。

張雪機車 營收 人民幣

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