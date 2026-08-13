強勢突圍！在岸人民幣升至6.74 創2023年以來新高

據陸媒財聯社，人民幣兌美元中間價自逾3年半高位回落，報6.7888，較昨日下調6點，較市場預測偏弱約420點。路透稱過濾力度持穩，符合預期。早盤在岸價（CNY）升至6.74關口，創2023年以來新高。

中國首席經濟學家論壇理事長連平先前接受中新經緯採訪時表示，美元階段性走弱是本輪人民幣升值的首要催化劑。一方面，美日聯合干預日圓匯率，日圓短期反彈拖累美元指數權重；另一方面，中東地緣風險降溫，緩解避險情緒，進一步推動美元回調。

大陸官媒《上海證券報》10日在頭版文章以「貨幣政策工具儲備充足，增長措施有望適時出台」為題，指當前正值全年經濟運行的關鍵承上啟下階段，貨幣政策如何進一步加碼備受市場關注。隨著政策面相繼釋出「適時調整」、「推出增量政策」等訊號，打開了市場對貨幣政策的想像空間。

該文還指出，7月下旬以來，DR基準利率貸款面世，個人貸款業務明示綜合融資成本，貨幣金融領域多項改革舉措接續推出。分析人士認為，中國貨幣政策工具箱儲備充足，各類工具將協同發力，強化逆周期調節，增量措施亦有望適時公布。

廣發證券首席經濟學家郭磊表示，貨幣政策可能是下一階段增量政策的主要發力點。降準減息、引導加大信貸投放、加大結構性貨幣政策工具實施力度等都是潛在選擇。