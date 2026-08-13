快訊

認愛小2輪女友…姜厚任被酸「老房子失火」不忍了 明現身召開記者會

來玩Pixel 11新功能！Google Pixel Space快閃店 體驗5活動送500元＋超Q禮物

陳幸妤口袋名單曝光 Google評論被翻出「全台僅2店家」給5星評價

聽新聞
0:00 / 0:00

強勢突圍！在岸人民幣升至6.74 創2023年以來新高

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
人民幣13日早盤在岸價（CNY）升至6.74關口，創2023年以來新高。路透資料照
人民幣13日早盤在岸價（CNY）升至6.74關口，創2023年以來新高。路透資料照

據陸媒財聯社，人民幣兌美元中間價自逾3年半高位回落，報6.7888，較昨日下調6點，較市場預測偏弱約420點。路透稱過濾力度持穩，符合預期。早盤在岸價（CNY）升至6.74關口，創2023年以來新高。

中國首席經濟學家論壇理事長連平先前接受中新經緯採訪時表示，美元階段性走弱是本輪人民幣升值的首要催化劑。一方面，美日聯合干預日圓匯率，日圓短期反彈拖累美元指數權重；另一方面，中東地緣風險降溫，緩解避險情緒，進一步推動美元回調。

大陸官媒《上海證券報》10日在頭版文章以「貨幣政策工具儲備充足，增長措施有望適時出台」為題，指當前正值全年經濟運行的關鍵承上啟下階段，貨幣政策如何進一步加碼備受市場關注。隨著政策面相繼釋出「適時調整」、「推出增量政策」等訊號，打開了市場對貨幣政策的想像空間。

該文還指出，7月下旬以來，DR基準利率貸款面世，個人貸款業務明示綜合融資成本，貨幣金融領域多項改革舉措接續推出。分析人士認為，中國貨幣政策工具箱儲備充足，各類工具將協同發力，強化逆周期調節，增量措施亦有望適時公布。

廣發證券首席經濟學家郭磊表示，貨幣政策可能是下一階段增量政策的主要發力點。降準減息、引導加大信貸投放、加大結構性貨幣政策工具實施力度等都是潛在選擇。

人民幣 日圓匯率 日圓

延伸閱讀

大陸央行：續實施適度寬鬆貨幣政策 將推出增量政策

人行Q2貨幣政策報告：逐步增加隔夜逆回購的操作頻率

台股高低震盪800點！00955逆勢抗跌漲逾1.2％ 巴菲特「五大商社」價值投資策略再顯優勢

7措施釋放剛性需求 北京房地產限購令再鬆綁

相關新聞

666隊參賽破紀錄！世界機器人運動會 下周北京開幕

第2屆世界人形機器人運動會，將於22日在北京國家速滑館「冰絲帶」開幕。陸媒報導，本屆吸引六大洲、16個國家合共666支隊伍、2,056個機器人將同台競技，隊伍數量較第1屆增約138%，機械人數量則翻兩番（4倍）。

強勢突圍！在岸人民幣升至6.74 創2023年以來新高

據陸媒財聯社，人民幣兌美元中間價自逾3年半高位回落，報6.7888，較昨日下調6點，較市場預測偏弱約420點。路透稱過濾力度持穩，符合預期。早盤在岸價（CNY）升至6.74關口，創2023年以來新高。

住宅區樓下開餐飲油煙大 陸8月15日起新法最高可罰48萬元

「窗戶一開，油煙味比飯香味還濃。」這句話，戳中了不少大陸住宅區1樓臨街住戶的痛點。從8月15日開始，大陸《生態環境法典》正式施行，法典明確規定，禁止在居民住宅樓、未配套設立專用煙道的商住綜合大樓，以及商住綜合樓內與居住層相鄰的商業樓層內，新建、改建、擴建產生油煙、異味、廢氣的餐飲服務項目。違規且拒不改正的，將命令關閉，並處1萬至10萬元人民幣（約新台幣48萬元）的罰款。

張雪機車獲紅杉中國獨家新一輪投資 今年營收最高估達138億

張雪機車日前獲得紅杉中國獨家投資，具體交易條款未予披露。不過張雪機車早期投資人高信資本董事長曹斌透露，紅杉中國這筆投資金額規模為人民幣1.5億元（約新台幣6.9億元），張雪機車投後估值達到人民幣60億元（約新台幣276億元）。

中籤率新低！89家公募搶申購宇樹科技獲配18億元 股民中籤暗爽不敢說

宇樹科技11日披露首次公開發行股票並在科創板上市網上搖號中籤結果，最終中籤率為0.01809759%，創科創板歷史新低。不過，89家公募基金合計獲配金額近18億元（人民幣，下同），多名百億基金經理中籤金額驚人。中籤股民則大都「暗爽」，不敢發朋友圈，因為擔心公開後「同事心生嫉妒，也怕親戚借錢。」市場上收購宇樹股票的黃牛價已漲到410元/股，比發行價150.80元/股高出170%。

抵制不合理漲租 …胖東來關許昌老店 周邊商戶憂整條街人氣散

一台年賺超1億元(人民幣，以下同)的「印鈔機」，說關就關；胖東來創辦人于東來近日在直播中宣布，經營24年、年銷售額高達20億元的許昌生活廣場店將於今年12月停止營運。在實體零售業寒冬、連鎖超市一年關閉832家門店的背景下，胖東來主動關掉這家年利潤過億的盈利老店，迅速衝上熱搜。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。