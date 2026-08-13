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美光鎧俠被超車 長江存儲NAND出貨殺進全球前三 14%市占逼近關鍵門檻

經濟日報／ 編譯季晶晶／綜合外電
長江存儲（YMTC）第2季全球NAND出貨市占率達14%，躍居全球第三大供應商。路透
長江存儲（YMTC）第2季全球NAND出貨市占率達14%，躍居全球第三大供應商。路透

財經網站CNBC報導，市場研究機構Counterpoint Research周三公布估算，中國大陸記憶體晶片廠長江存儲今年第2季全球NAND快閃記憶體出貨市占率達到14%，躍升全球第三，超越美商美光（Micron）和日本鎧俠（Kioxia），僅次於南韓業者三星電子與SK海力士。

Counterpoint預測，長江存儲2027、2028年將進一步擴大領先幅度。NAND晶片可在斷電後保存資料，約占美光營收四分之一。

Counterpoint研究總監MS Hwang指出，長江存儲一年前曾短暫超越鎧俠，隨後再被反超，本季重返第三名，對市場競爭版圖具重大意義。記憶體製造商至少需要15%市占率，才足以支應未來成長所需的資本支出。

不過，長江存儲目前的NAND營收仍然落後美光與鎧俠，因為產品仍集中於消費性應用，資料中心用企業級固態硬碟（SSD）的占比相對較低。Counterpoint預估，2026年底前伺服器用SSD將占整體NAND出貨量的一半，會成未來決勝關鍵。

長江存儲正準備在中國大陸上市。此前，DRAM廠長鑫存儲已於上月風光掛牌。Counterpoint數據顯示，長鑫存儲第2季以7%的市占率排名全球DRAM市場第四。

此外，韓媒本周報導，SK海力士在暫停四年後，將恢復投資中國大連廠區，以提高NAND產量。

NAND 門檻 美光

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超越鎧俠、美光？機構：長江存儲NAND市占躋身全球前三

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