DeepSeek深夜突發布V4 Pro正式版 測試效能接近Claude Fable 5

大陸DeepSeek深夜突襲，悄悄發布旗艦模型V4 Pro的正式版，版本已升級為0813。本次並未發布任何博客文章或公告。從DeepSeek發布的評測比較可看到，DeepSeek V4 Pro正式版在多項測試中，接近美國Anthropic的旗艦產品Claude Fable 5水平，相比之前的預覽版能力大幅提升。

兩者在性價比方面，Fable 5效能平均僅較DeepSeek V4 Pro正式版提升5.3%，但價格卻高45倍。Fable 5的定價為每百萬詞元（token）輸入10美元、輸出50美元；V4 Pro的定價分別為0.435美元和0.87美元，快取輸入的價格為0.003625美元。

以混合費率計算，Fable 5的價格是30美元，而V4 Flash（7/31發布的前個版本）價格為0.65美元，約是後者的46倍。對於大規模經營企業並使用AI工具的用戶來說，這種價差至關重要。

由於Fable 5的思考時間更長、寫入量更大，因此每次完成任務的成本也更高。Artificial Analysis測得Fable 5基準測試任務的成本為3.15美元，而V4 Flash的成本僅為3美分，便宜了約99%。

目前，除DeepSeek公司外，尚無人對0813版本進行獨立基準測試；此外，DeepSeek V4 Pro正式版最新價格明顯高於V4 Flash。以每百萬詞元計算，快取命中輸入0.025元人民幣，快取未命中輸入3元人民幣，輸出6元人民幣。相較之下，V4 Flash分別為0.02元、1元和2元人民幣。