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改變近40年前的決策 陸街頭「蘭州拉麵」將陸續更名「青海拉麵」

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
「蘭州拉麵」陸續更名「青海拉麵」，揭開近40年「品牌錯位」真相 。圖／取自看看新聞
「蘭州拉麵」陸續更名「青海拉麵」，揭開近40年「品牌錯位」真相 。圖／取自看看新聞

台灣民眾經常光顧的大陸街頭「蘭州拉麵」，最近陸續悄悄換上新招牌。據《中國新聞周刊》12日報導，大陸多個城市（包括天津、南京等）正陸續掀起一波「更名潮」，累計已有超過1,000家店鋪摘下掛了30多年的「蘭州拉麵」招牌，改掛「青海拉麵」。這場聲勢浩大的換牌運動，背後並非源於商標糾紛，而是一場醞釀40年的「品牌正名」與產業轉型大計。

事實上，這背後藏著近40年的品牌錯位。在甘肅蘭州當地，正宗本土麵食根本不叫「拉麵」，而是稱作「蘭州牛肉麵」（當地人俗稱「牛大」）。

1980年代末，青海省化隆縣、尖扎縣等大陸國家級貧困地區的農民為了出外謀生，借用了「蘭州」在外的知名度，在廈門等地開設了首批掛有「蘭州拉麵」招牌的清真麵店。隨着「親幫親、鄰幫鄰」的網絡迅速複製，如今青海人在全國300多個城市開辦了3.1萬間拉麵店，從業人員達20萬人，年創收超240億元人民幣。

然而，店是青海人開、產業是青海人做大，卻長期頂着別人的名號，令青海一直難以建立自己的公共品牌。

為了自立門戶，大陸青海省農業農村廳近年大力主導「三店合一」項目。改造後的「青海拉麵」實行雙品牌運營，不僅升級餐食品質（如湯底改用氂牛骨熬製），店內更裝設展示櫃及大型電視，兼營氂牛肉乾、青稞餅等青海綠色農畜產品展銷，同時播放青海文旅宣傳片。

青海省拉麵產業行業協會會長馬麗萍強調，更名不是與蘭州惡性競爭，而是市場規範化發展的必然規律。雖然「蘭州拉麵」商標早在2006年申請時已被駁回、並處於無效狀態，但青海人主動「正名」自建品牌，將零散的個體戶優勢轉化為本地的品牌資產，無疑為各地特色小吃的規範化與品牌自立，提供了全新思路。

另據新京報，「蘭州拉麵」更名換牌並不是因為商標保護問題，而是已經啟動多年的品牌布局。

近年來，青海一直在積極推動青海拉麵產業發展，2023年印發實施的《青海省人民政府辦公廳關於促進青海拉麵產業高品質發展的指導意見》提出要加大政策扶持力度，提升青海拉麵產業標準化、規模化、產業化、品牌化建設水平，提升市場競爭力和有率。

《意見》中提到，要註冊「青海拉麵」區域公用品牌，打造「三店合一」樣本店等，大力開展青海拉麵產業品牌宣傳推介。所謂「三店合一」就是集拉麵經營店、特色農畜產品展銷店、「大美青海」宣傳店於一體。

「青海拉麵」品牌推廣的觸角從該省省內向省外擴張。今年6月，2026年青海拉麵「三店合一」樣本店計畫啟動，要依托省外青海拉麵經營店，打造400家「三店合一」樣本店，增強「青海拉麵」公用標誌知名度，擴大在大中城市的品牌影響力。

在政府推動下，青海籍的拉麵經營者意識到，青海拉麵才是家鄉的地方特色，有人自己換了招牌，有的新店直接掛上「青海拉麵」，還有一些符合條件的經營者，在政策激勵和補貼之下，自願進行「三店合一」改造。

幾天前，青海拉麵在天津市的第一家「三店合一」標準化門市開門迎客，還大方做了宣傳，改造經費來自青海省尖札縣專款和央企幫忙。據報導，後續將在天津現有的70餘家尖札籍拉麵店中，篩選出十餘家符合資格的門市進行「三店合一」改造。

廈門 拉麵 大陸

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