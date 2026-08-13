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長江存儲NAND市占 全球第三

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

市場研究機構Counterpoint昨（12）日發布數據稱，2026年第2季NAND快閃記憶體市場以出貨量計算，三星、SK海力士、長江存儲的市占分別為25%、22%、14%，這是長江存儲首次進入前三。

不過，按營收計算，長江存儲排名行業第五，落後於美光和鎧俠，原因是產品組合集中在消費級應用，高單價資料中心企業級固態硬碟占比相對較低。

Counterpoint報告指出，AI已成為影響NAND需求的重要因素。AI從模型訓練轉向推理，隨著伺服器占據大部分NAND出貨量，預計到2027年，影響NAND供應商獲利能力的關鍵將不再是出貨規模，而是產品組合。

報告稱，長江存儲計畫在今年下半年進一步將產品結構向企業級固態硬碟傾斜，以鞏固全球第三的位置。

隨著市場朝超高容量與高效能產品發展，預計至2026年底，伺服器企業級SSD將占全球NAND快閃記憶體容量需求超過一半，並推升消費性NAND產品平均售價至歷史高點。

長江存儲出貨量年增22%、季增5%，並持續擴大對中國大陸OEM客戶的供應。

NAND SK海力士 固態硬碟 快閃記憶體

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