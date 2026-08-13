輝達擬投資光通訊紅鏈

近期AI產業鏈景氣得到驗證，光通訊前景備受看好，市場傳聞輝達計劃斥資20億美元戰略入股中際旭創，主要投資於新一代光通訊研發、全球產能擴充以及泰國新工廠建設，同時有意成為新易盛港股IPO的基石投資者。

對此，中際旭創與新易盛緊急回應稱，對於市場傳聞並不了解，一切以公司公告為準。雖未證實，但也未明確否認。

輝達跟中際旭創、新易盛在業務關係上深度綁定，中際旭創是輝達第一大光通訊供應商，在1.6T光通訊上，中際旭創占輝達採購的80%，且獨家供應輝達GB200平台約70%的1.6T光通訊模組，此外，輝達訂單約占中際旭創總營收的60%；新易盛則是輝達第二大光通訊供應商，在輝達2026年追加的800G訂單中，新易盛獲得約25%，GB200上，新易盛占比約20%。

近期光通訊議題升溫，據聯港交所披露易內股權變動數據顯示，摩根大通於6日大手增持中際旭創36.27萬股，占公司已發行股份約0.67%，摩根大通對中際旭創的最新持股量提升至15.6%。

中際旭創積極對外投資，台資PCB龍頭鵬鼎控股披露2026年半年度報告。前十大股東名單顯示，中際旭創全資子公司旭創投資新進成為鵬鼎控股第四大股東。據報中際旭創與鵬鼎存在業務合作，但此次持股屬於財務投資。