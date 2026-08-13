騰訊第2季獲利 不如預期

騰訊控股公布2026年第2季財報，營收人民幣2,047億元（約新台幣9,785億元），年增11%，淨利（公司權益持有人應占盈利）人民幣560億元（約新台幣2,677億元），僅年增0.7%，低於市場預期，單季每股盈利人民幣6.2元。摩根大通表示，隨AI投資增加，騰訊短期盈利或出現波動。

騰訊加速AI布局，第2季資本支出達人民幣527億元，年增176%；累計上半年資本支出人民幣847億元，年增82%。摩根大通將其今年資本支出預測上調至人民幣2,000億元。

總計上半年，騰訊營收年增10%至人民幣4,012億元，淨利亦增10%至人民幣1,141億元，每股盈利人民幣12.6元。

受財報預期不佳影響，騰訊昨（12）日股價開低震盪，最終下跌1.95%，收在每股港幣461.6元。

第2季包含遊戲的增值服務業務營收人民幣984億元，年增8%，占整體營收48%。其中，本土遊戲營收人民幣473億元，年增17%，主要受「王者榮耀」、「三角洲行動」、「洛克王國」等遊戲帶動；國際遊戲營收受匯率影響年減0.8%至人民幣186億元。

第2季增值服務業務毛利率64%，較去年同期增長4個百分點，顯示遊戲仍是騰訊營收及獲利增長最主要來源。

AI布局上，騰訊持續擴大AI產品布局，包括聊天機器人元寶、辦公助手WorkBuddy及混元Hy3模型。時代財經指，騰訊7月推出混元Hy3正式版，上線一周調用量較上一代模型增加逾68倍；易觀數據顯示，WorkBuddy今年6月PC端訪問量突破2,000萬次。騰訊表示，WorkBuddy及AI程式設計工具CodeBuddy用戶快速成長，微信內AI助手「小微」也已啟動小範圍測試。

騰訊CEO馬化騰在財報中表示，踏入今年第3季，騰訊正在智慧、應用與基礎設施三個層面，構建一個全新的、AI賦能的騰訊，並已取得顯著進展。在基礎設施層，大幅增加算力採購，將助力騰訊把應用及模型的使用轉化為收入。