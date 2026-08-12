大陸國產算力基建加速落地 阿里雲靈駿真武M890超節點上線

阿里雲12日宣布，「靈駿真武M890」超節點實例正式上線，首批在內蒙古烏蘭察布開售。阿里雲並指，計畫今年將模組化數據中心全球產能提升兩倍以上，相關超節點實例後續將陸續在其他地域開服。

據阿里雲微信公眾號12日消息，靈駿真武M890是大陸首個成功運行超2兆參數大模型的超節點算力，Kimi K3及Qwen3.8-Max均已透過該實例提供服務。企業級客戶無須自建機房，即可在雲端開通64卡高速互聯算力單元，最高可承載10兆參數級混合專家模型（MoE）推理。

性能上，靈駿真武M890支援FP8、FP4低精度計算，透過ICN Switch 1.0晶片將互聯規模由16卡提升至64卡，卡間互聯達每秒800GB；在智慧駕駛、具身智能等訓練場景，較上代真武810E訓練性能提升3倍。

阿里雲表示，靈駿真武M890首發的烏蘭察布是阿里雲五大超級數據中心之一，綠電占比約90%。該數據中心採用全模組化設計，五大系統整體模組化率達90%，可縮短數據中心交付周期，並支援至少三代晶片迭代。

科創板日報提到，目前大陸業者也陸續推進超節點產品落地。華為昇騰384超節點已商用落地750多套，百度智能雲天池256卡超節點已於6月上市，中科曙光「曙光8000」則提供算力服務。

國金證券認為，超節點核心增量環節包括交換機及交換晶片、伺服器及機櫃、連接器；隨著超節點升級至整機櫃及Pod級系統，供電、散熱、互聯等環節的需求也將增加。