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4.6萬起！榮耀發布Robot Phone手機 整合阿里千問大模型

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
榮耀12日發布Robot Phone手機，搭載全新Agentic OS，一款定位「夥伴型」的多模態智慧作業系統，並首發專屬YOYO Pro模式，深度整合阿里千問大模型，可實現超長任務鏈路執行與跨生態無縫聯動。定價為人民幣9999元起。圖／IT之家提供
榮耀12日發布Robot Phone手機，搭載全新Agentic OS，一款定位「夥伴型」的多模態智慧作業系統，並首發專屬YOYO Pro模式，深度整合阿里千問大模型，可實現超長任務鏈路執行與跨生態無縫聯動。定價為人民幣9999元起。圖／IT之家提供

榮耀12日發布Robot Phone手機，搭載全新Agentic OS，一款定位「夥伴型」的多模態智慧作業系統，並首發專屬YOYO Pro模式，深度整合阿里千問大模型，可實現超長任務鏈路執行與跨生態無縫聯動。定價為人民幣9999元（新台幣4.6萬元）起。

IT之家報導，該機提供12GB+512GB及16GB+1TB兩種版本。設計方面，Robot Phone提供星軌銀、月影灰兩款配色，採用0.95公分超薄金屬一體化機身，重量248公克，配備6.3吋螢幕。

核心配置上，該機搭載第五代驍龍8至尊版晶片，內置7060mAh青海湖高密度電池，同時配備四麥克風陣列，保障多場景清晰拾音。榮耀以此款機型，正式開啟AI機器人手機的交互新篇章。

此外，Robot Phone全球首發搭載全棧自研影像晶片，榮耀馭光H1。這是榮耀首款面向機械雲台專業視訊場景定制的專用AISP晶片，與鈦合金4D雲台組成軟硬一體化影像方案。

榮耀馭光 H1提供「大師電影」拍攝模式，首次將阿萊Log-C 編碼和 LUT調色檔引入移動端，支持C-Log、LUTs 全部可用，同時提供攝影師和導演常用的鎖焦、鎖白平衡、鎖AE和運鏡資料等功能。此外，相機支持 AI 物體追蹤、AI 視訊短片與智慧拍攝，可即時感知與補償以確保畫面穩定。

官方強調，該機首發 YOYO Pro 模式，支援長指令、可實現百輪以上自動執行能力。同時產品具備情感表達能力，能夠主動識別使用者的情緒狀態、使用習慣及當前所處環境。還能在 Skill 商店中自由調用多種技能。

榮耀 阿里 模型

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