超越鎧俠、美光？機構：長江存儲NAND市占躋身全球前三

大陸記憶體製造商長江存儲在NAND快閃記憶體市場的市占率躋身全球前三。市場研究機構Counterpoint Research最新報告顯示，2026年第2季NAND以出貨量計，南韓的三星及SK海力士分別以以25%、22%的市占率居於第一、第二位，長江存儲則以14%升至第三名，微幅超越位居第四、第五的鎧俠和美光。

據Counterpoint微信公眾號12日消息，上述報告顯示，2026年第二季，隨著AI工作負載逐步從訓練向推理轉移，企業級SSD占總位元出貨量的48%，較去年同期26%接近翻倍，同時也導致消費級產品供應短缺。由此產生的供應緊張推動行業營收創下歷史新高，較2025年第二季度增長了五倍。

報告指，AI推理對能高速、低功耗承載KV快取及數據集的存儲解決方案需求增加，也導致消費級產品供應趨緊。Counterpoint表示，隨市場轉向大容量及高性能產品，預計2026年底伺服器企業級SSD將消耗超過一半的NAND位元總量，消費級產品平均售價（ASP）也升至歷史新高。

在業者排名方面，Counterpoint指出，三星第2季以25%出貨量市占率居首，但因重心轉向高利潤DRAM業務而限制NAND產量；SK海力士則受旗下Solidigm位元出貨量按季增加40%帶動，以22%市占率居次。

長江存儲第2季出貨量市占率達14%，年增22%、季增5%，並實現267層3D NAND量產，同時推進基於Xtacking架構的300層以上技術研發。Counterpoint表示，長江存儲今年下半年計畫進一步將產品結構轉向企業級SSD，以鞏固全球第3的位置。

不過，長江存儲按營收計算排名第5，落後於美光及鎧俠。報告表示，主要原因是其產品組合仍集中於消費級應用，單價較高的數據中心企業級SSD占比相對較低。Counterpoint指，隨著伺服器占據NAND位元出貨量大部分，至2027年影響NAND供應商盈利能力的關鍵，將不再只是出貨規模，而是產品組合。

南方都市報提到，Counterpoint研究總監MS Hwang在6月曾預測，長江存儲的營收份額也有望超越鎧俠和美光，成為全球第三大NAND記憶體廠商。他稱，長江存儲預計將於2027年超越美光；不過在2028年前，鎧俠仍將保持領先。但如果長江存儲成功量產高性能400層堆疊的3D NAND閃存晶片，便有望在2028年實現對鎧俠的反超，躋身全球前三。

據悉，長江存儲的母公司長江存儲控股股份有限公司正推進在A股科創板的上市，目前尚未結束上市輔導。