聽新聞
0:00 / 0:00

內需疲弱 陸車市7月銷量年減20%

聯合報／ 記者陳湘瑾／綜合報導
大陸乘用車市場持續低迷，七月零售銷量年減百分之二十點九至一四六點一萬輛。圖為二○二五年三月海南國際車展。新華社
大陸乘用車市場持續低迷，七月零售銷量年減百分之二十點九至一四六點一萬輛。圖為二○二五年三月海南國際車展。新華社

中國大陸乘用車市場持續低迷，七月零售銷量年減百分之二十點九至一四六點一萬輛，其中燃油車大減百分之四十一；新能源車也年減百分之三點九，但市場滲透率升至百分之六十五點一新高。面對內需疲弱，大陸車廠加速拓展海外市場，七月乘用車出口大增百分之八十七點八至九十一點八萬輛。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會公布最新統計數據，七月，大陸乘用車零售銷量年減百分之二十點九至一四六點一萬輛；二○二六年前七個月，乘用車累計零售銷量年減百分之二十點三至一○一七點三萬輛。

燃油車銷售承壓仍是主因。七月燃油車零售年減百分之四十一至五十一萬輛。其中，純燃油車下降百分之四十四，油電混合動力下降百分之四。

大陸乘聯分會負責人崔東樹分析，七月國際油價震盪上行，大幅抬升燃油車用車成本，持續壓制燃油車購買意願，推動消費者轉向選擇新能源汽車。七月新能源汽車零售滲透率再創新高，達到百分之六十五點一。二○二六年四月，這一數據首次超過百分之六十。

不過，七月新能源汽車零售年減百分之三點九至九十五點一萬輛。二○二六年以來，新能源汽車零售一直呈現下滑態勢，二月跌幅達到百分之三十二，四月以來，跌幅明顯收窄。

陸媒財新網報導，汽車行業研究機構Mobility Global中國輕型車銷售預測總監林懷濱近期稱，目前大陸汽車市場的集中度達到了歷史新低，預計二○二六年全年銷量前十車企的市占率會降至百分之五十以下，新冠疫情前的同一指標為百分之六十。

面對大陸銷售表現不振，大陸車廠加積極在海外尋求增量。七月，乘用車出口年增百分之八十七點八至九十一點八萬輛。當月出口對廠商批發總量的貢獻超過百分之四十，同比增加約二十個百分點。

車市 中國大陸 大陸

延伸閱讀

電動車均價比油電車便宜 電池成本下降、陸企低價策略搶市是關鍵因素

國庫進補 前7月證交稅收3987億創新高

德對陸逆差 擴增四成

91APP 營收／7月1.84億元、年增36% 前七月12.84億元為同期新高

相關新聞

陸前總理朱鎔基98歲辭世 中共高規格治喪

被中國民間風評最好的前總理朱鎔基，十二日上午病故。中共很快以最高規格的四大機構訃告正式宣布，訃告以超長的二千六百多字，給予朱鎔基高度政治評價。朱鎔基唯一的憾事，是還有兩年就滿百歲。

朱鎔基昔批台獨 影響台大選

二○○○年三月十八日台灣總統選舉，民進黨陳水扁與呂秀蓮以百分之三十九點三的得票率贏得大選。許多分析事後認為，時任大陸國務院總理朱鎔基三天前在總理記者會上疾言厲色的對台發言，包括警告「誰要是搞台灣獨立，你就沒有好下場」等談話，影響不少台灣選民最終的投票行為及選舉結果。

我東海域 共軍聯合印尼交會演習

中共解放軍東部戰區昨晚宣布，中共海軍「紅河艦」與印尼海軍「萊」號護衛艦，昨上午已在台灣以東海域完成海上通航演練所有預定科目。演練包括海上通信、編隊運動、海上補給及分航儀式等。

山西大同5優勢 錨定北京算力腹地

「十五五時期末，山西大同預計承接算力訂單超三百億元（人民幣）。」大同市常務副市長翟永清十一日在太原介紹。

長沙小而美文旅 碰撞舊空間

摒棄大拆大建，轉而激活城市存量資產，長沙推出的小而美文旅項目，推動新業態和舊空間巧妙碰撞。

陸國產C919 首飛國際商業航線

十二日下午，從北京首都國際機場起飛的大陸國產大飛機C九一九降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，象徵C九一九圓滿完成首次國際商業航班飛行。這是C九一九投入商業運營後開通的首條國際航線。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。