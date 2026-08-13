內需疲弱 陸車市7月銷量年減20%

中國大陸乘用車市場持續低迷，七月零售銷量年減百分之二十點九至一四六點一萬輛，其中燃油車大減百分之四十一；新能源車也年減百分之三點九，但市場滲透率升至百分之六十五點一新高。面對內需疲弱，大陸車廠加速拓展海外市場，七月乘用車出口大增百分之八十七點八至九十一點八萬輛。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會公布最新統計數據，七月，大陸乘用車零售銷量年減百分之二十點九至一四六點一萬輛；二○二六年前七個月，乘用車累計零售銷量年減百分之二十點三至一○一七點三萬輛。

燃油車銷售承壓仍是主因。七月燃油車零售年減百分之四十一至五十一萬輛。其中，純燃油車下降百分之四十四，油電混合動力下降百分之四。

大陸乘聯分會負責人崔東樹分析，七月國際油價震盪上行，大幅抬升燃油車用車成本，持續壓制燃油車購買意願，推動消費者轉向選擇新能源汽車。七月新能源汽車零售滲透率再創新高，達到百分之六十五點一。二○二六年四月，這一數據首次超過百分之六十。

不過，七月新能源汽車零售年減百分之三點九至九十五點一萬輛。二○二六年以來，新能源汽車零售一直呈現下滑態勢，二月跌幅達到百分之三十二，四月以來，跌幅明顯收窄。

陸媒財新網報導，汽車行業研究機構Mobility Global中國輕型車銷售預測總監林懷濱近期稱，目前大陸汽車市場的集中度達到了歷史新低，預計二○二六年全年銷量前十車企的市占率會降至百分之五十以下，新冠疫情前的同一指標為百分之六十。

面對大陸銷售表現不振，大陸車廠加積極在海外尋求增量。七月，乘用車出口年增百分之八十七點八至九十一點八萬輛。當月出口對廠商批發總量的貢獻超過百分之四十，同比增加約二十個百分點。