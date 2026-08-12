人行Q2貨幣政策報告：逐步增加隔夜逆回購的操作頻率

中國人民銀行12日公布2026年第2季中國貨幣政策執行報告指出，將繼續平穩有序推動貨幣政策操作框架的改革完善，靈活精準開展各項操作，保持流動性總量在合適水準，更好引導貨幣市場短端利率平穩運行，逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，進一步暢通政策利率向市場利率的傳導。

分析指出，人行 Q2 報告提出逐步增加隔夜逆回購頻率，核心目的是匹配市場超短期流動性需求結構（隔夜占比超 90%），提升短端利率（DR001）調控精準度，旨在淡化 MLF 等中期工具政策屬性，構建以 7 天逆回購利率為錨、隔夜操作為日常調節工具的現代化利率走廊體系 。

報告指出，適度寬鬆的貨幣政策效果持續顯現，社會融資條件較為寬鬆，金融服務實體經濟質效不斷提升，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策與增量政策集成效應，為鞏固經濟穩中向好態勢創造適宜的貨幣金融環境。

華爾街見聞報導，人行報告中在專欄《海外主要經濟體貨幣政策調整動態》中表示，海外主要經濟體央行貨幣政策立場趨於轉向。截至7月末，主要發達經濟體央行中，歐、日央行已採取加息行動，美國聯準會維持利率不變，但釋放鷹派信號，一些新興市場經濟體央行也已經加息或趨於收緊貨幣政策。

專欄指出，預計本輪主要經濟體央行貨幣政策調整將相對溫和，過去十幾年間，主要經濟體央行貨幣政策調整往往會對全球經濟和金融市場造成較大的外溢影響。但從目前情況看，預計本輪貨幣政策調整幅度將相對溫和，衝擊可能小於以往。

一是本輪能源衝擊烈度趨向緩和，加息幅度無需過大。一方面，本輪能源衝擊後，能源價格雖有上漲但並未斷供。另一方面，近年來各主要經濟體也通過新能源轉型、能源供給多元化、增加原油儲備等方式，增強了自身能源結構韌性，有助於緩衝能源供給衝擊。

二是本輪貨幣政策調整並非宏觀政策大幅反轉。從歷史經驗看，貨幣政策大幅寬鬆後快速緊縮，對市場的影響往往更為明顯。例如，為應對2008 年國際金融危機，全球主要央行推出非常規貨幣政策，2013 年僅是美國聯準會放風緊縮就引發緊縮恐慌。

專欄最後指出，從債市看，部分經濟體政府債務高企，利率上升可能進一步加劇還本付息壓力；從股市看，部分經濟體股票市場估值偏高，流動性收緊可能觸發市場回檔，需要密切關注主要經濟體央行貨幣政策轉向可能引發的全球金融市場波動風險。