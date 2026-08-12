快訊

Google新品6款懶人包！Pixel 11系列新功能曝光 基本款免3萬

美股早盤／通膨數據溫和…四大指數齊揚 CoreWeave暴漲18%

「火箭很耀眼」陳盈潔後事安排曝光由他接手 3天前醫師已預告

聽新聞
0:00 / 0:00

人行Q2貨幣政策報告：逐步增加隔夜逆回購的操作頻率

聯合報／ 記者林茂仁／即時報導
中國人民銀行Q2貨幣政策報告：逐步增加隔夜逆回購的操作頻率。中新社
中國人民銀行Q2貨幣政策報告：逐步增加隔夜逆回購的操作頻率。中新社

中國人民銀行12日公布2026年第2季中國貨幣政策執行報告指出，將繼續平穩有序推動貨幣政策操作框架的改革完善，靈活精準開展各項操作，保持流動性總量在合適水準，更好引導貨幣市場短端利率平穩運行，逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，進一步暢通政策利率向市場利率的傳導。

分析指出，人行 Q2 報告提出逐步增加隔夜逆回購頻率，核心目的是匹配市場超短期流動性需求結構（隔夜占比超 90%），提升短端利率（DR001）調控精準度，旨在淡化 MLF 等中期工具政策屬性，構建以 7 天逆回購利率為錨、隔夜操作為日常調節工具的現代化利率走廊體系 。

報告指出，適度寬鬆的貨幣政策效果持續顯現，社會融資條件較為寬鬆，金融服務實體經濟質效不斷提升，將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策與增量政策集成效應，為鞏固經濟穩中向好態勢創造適宜的貨幣金融環境。

華爾街見聞報導，人行報告中在專欄《海外主要經濟體貨幣政策調整動態》中表示，海外主要經濟體央行貨幣政策立場趨於轉向。截至7月末，主要發達經濟體央行中，歐、日央行已採取加息行動，美國聯準會維持利率不變，但釋放鷹派信號，一些新興市場經濟體央行也已經加息或趨於收緊貨幣政策。

專欄指出，預計本輪主要經濟體央行貨幣政策調整將相對溫和，過去十幾年間，主要經濟體央行貨幣政策調整往往會對全球經濟和金融市場造成較大的外溢影響。但從目前情況看，預計本輪貨幣政策調整幅度將相對溫和，衝擊可能小於以往。

一是本輪能源衝擊烈度趨向緩和，加息幅度無需過大。一方面，本輪能源衝擊後，能源價格雖有上漲但並未斷供。另一方面，近年來各主要經濟體也通過新能源轉型、能源供給多元化、增加原油儲備等方式，增強了自身能源結構韌性，有助於緩衝能源供給衝擊。

二是本輪貨幣政策調整並非宏觀政策大幅反轉。從歷史經驗看，貨幣政策大幅寬鬆後快速緊縮，對市場的影響往往更為明顯。例如，為應對2008 年國際金融危機，全球主要央行推出非常規貨幣政策，2013 年僅是美國聯準會放風緊縮就引發緊縮恐慌。

專欄最後指出，從債市看，部分經濟體政府債務高企，利率上升可能進一步加劇還本付息壓力；從股市看，部分經濟體股票市場估值偏高，流動性收緊可能觸發市場回檔，需要密切關注主要經濟體央行貨幣政策轉向可能引發的全球金融市場波動風險。

貨幣政策 中國人民銀行 利率

延伸閱讀

7月商業本票利率 逾17年新高

高評級債承壓較重 投資思維轉向股債平衡型基金

有何後果？Fed主席華許改變前瞻指引 高盛：加國央行前例可作殷鑑

市場劇烈波動之際 日本商社ETF展現韌性

相關新聞

陸國產飛機C919 首次成功執飛國際商業航線

12日下午，從北京首都國際機場起飛的大陸國產大飛機C919降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，象徵C919圓滿完成首次國際商業航班飛行，這是C919投入商業運營後開通的首條國際航線。

大陸國產算力基建加速落地 阿里雲靈駿真武M890超節點上線

阿里雲12日宣布，「靈駿真武M890」超節點實例正式上線，首批在內蒙古烏蘭察布開售。阿里雲並指，計畫今年將模組化數據中心全球產能提升兩倍以上，相關超節點實例後續將陸續在其他地域開服。

4.6萬起！榮耀發布Robot Phone手機 整合阿里千問大模型

榮耀12日發布Robot Phone手機，搭載全新Agentic OS，一款定位「夥伴型」的多模態智慧作業系統，並首發專屬YOYO Pro模式，深度整合阿里千問大模型，可實現超長任務鏈路執行與跨生態無縫聯動。定價為人民幣9999元（新台幣4.6萬元）起。

超越鎧俠、美光？機構：長江存儲NAND市占躋身全球前三

大陸記憶體製造商長江存儲在NAND快閃記憶體市場的市占率躋身全球前三。市場研究機構Counterpoint Research最新報告顯示，2026年第2季NAND以出貨量計，南韓的三星及SK海力士分別以以25%、22%的市占率居於第一、第二位，長江存儲則以14%升至第三名，微幅超越位居第四、第五的鎧俠和美光。

大陸央行：續實施適度寬鬆貨幣政策 將推出增量政策

中國人民銀行（大陸央行）12日發布「2026年第二季貨幣政策執行報告」指出，當前外部環境更加複雜多變，地緣衝突和經貿摩擦多發頻發，供給衝擊和輸入型通脹壓力影響仍在持續。報告提到，下階段將繼續實施適度寬鬆的貨幣政策，發揮存量政策與增量政策集成效應，及時謀劃推出務實管用的增量政策，加大逆周期調節力度，擴大內需、優化供給，同時保持流動性充裕和社會融資條件相對寬鬆。

人行Q2貨幣政策報告：逐步增加隔夜逆回購的操作頻率

中國人民銀行12日公布2026年第2季中國貨幣政策執行報告指出，將繼續平穩有序推動貨幣政策操作框架的改革完善，靈活精準開展各項操作，保持流動性總量在合適水準，更好引導貨幣市場短端利率平穩運行，逐步增加隔夜逆回購的操作頻率，進一步暢通政策利率向市場利率的傳導。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。