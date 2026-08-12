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MLCC有支撐？ 陸市場價格分化、冷熱不均

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
近期MLCC（積層陶瓷電容）迎漲價潮，但大陸市場冷熱不均，高容料訂不到，普通料卻有商戶預期價格下跌。聯合報系資料照
近期MLCC（積層陶瓷電容）迎漲價潮，但大陸市場冷熱不均，高容料訂不到，普通料卻有商戶預期價格下跌。聯合報系資料照

近期MLCC（積層陶瓷電容）迎漲價潮，但大陸市場冷熱不均，高容料訂不到，普通料卻有商戶預期價格下跌。業內認為，本輪MLCC行情並非一場覆蓋所有規格的全面短缺，而是一輪由AI需求啓動、產能結構變化傳導、通路備貨進一步放大的「結構性漲價」。調查顯示，通路漲價幅度明顯超過終端需求變化。

MLCC主要承擔濾波、耦合和儲能等功能。隨著AI晶片功耗上升，服務器電源管理系統變得更加複雜，對小尺寸、高容量、耐高溫MLCC的需求快速增加。受到AI需求提振，6月日韓三大供應商（村田、三星電機及太陽誘電）出貨量達到五年來最高水平。與此同時，消費級MLCC訂單的持續增加也惠及台灣與大陸廠商，報價水漲船高。

21世紀經濟報導，22μF、47μF等中高容量MLCC普遍缺貨，部分商家即使手中仍有少量庫存，也只願優先供應長期合作客戶。與之相對，1μF、10μF等普通消費級產品供應平穩，部分大陸國產料號甚至還在促銷。顯示價格分化。

高端MLCC與消費級產品在部分設備、材料及生產等環節上存在共用關係。當日韓廠商將更多產能由消費級X5R產品轉向AI所需的X6S、X7R產品時，1μF至22μF容量的消費級MLCC的產能也受到擠壓。這也給大陸廠商機會。

國瓷材料5日在分析師會議上表示，受AI服務器、汽車電子等需求拉動，公司上半年MLCC介質粉體銷量穩步增長，針對AI服務器及車規級MLCC粉體，已完成部分高端產線的擴產工作；風華高科也在7月回復投資者時表示，新增產能持續釋放，目前整體產能利用率保持在較高水平。

展望後市，業內認為，高端MLCC供給短期由村田、三星電機、TDK、太陽誘電主導；三環、風華更多承接普通高容外溢。供應鏈端，陶瓷粉體決定介質層，對純度、粒徑要求高，國瓷材料大陸國產化或加速。

雖然普通消費電子及通用型MLCC的新增供給會因為高端MLCC供給相應受到擠壓。然而，消費電子終端需求並未同步走強。受成本壓力、通膨預期以及消費者購買力影響，傳統第3季旺季可能弱於預期，手機、平板和筆記本電腦等終端對消費級MLCC的實際需求仍偏低。換言之，通路漲價並非沒有供給層面的支撐，但其幅度明顯超過了終端需求的變化。

漲價 大陸

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