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手機廠商布局產業鏈上游 小米推動自研發光材料

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
小米正式發布REDMI K100 Pro系列手機，其搭載新一代超級像素螢幕引發顯示技術領域的關注。圖／取自小米官網
小米正式發布REDMI K100 Pro系列手機，其搭載新一代超級像素螢幕引發顯示技術領域的關注。圖／取自小米官網

小米正式發布REDMI K100 Pro系列手機，其搭載新一代超級像素螢幕引發顯示技術領域的關注。小米集團總裁盧偉冰表示，公司與清華團隊合作將實驗室理論轉為最終工程量產，成為全球第三家、也是大陸首家能從發光材料層做自研的廠商。

陸媒界面新聞報導，據小米介紹，該螢幕採用的M11發光材料體系基於第四代pTSF（磷光輔助熱活化敏化螢光）技術量產，是一種由中國團隊首創的基礎顯示技術方案。第四代pTSF技術透過在發光層中同時引入磷光材料作為「能量敏化劑」及高純度螢光發光體，提高發光效率，同時兼顧螢光材料的較長使用壽命與高色純度。

不過，相關技術轉為大規模大規模量產具有一定技術難度，包括材料體系篩選、三源共蒸製程及量產線整合等環節，蒸鍍速度、濃度比例和膜層均勻性等參數都可能影響螢幕亮度、色彩、壽命及生產良率。小米與清華團隊合作將實驗室理論轉為工程量產，成為全球第三家、大陸首家能從發光材料層進行自主研發的廠商。

隨著大陸智慧型手機的競爭越來越激烈，過去，手機廠商主要是在面板廠提供的成熟方案上做提升，例如提高解析度、更新率和峰值亮度，再透過驅動晶片、電壓控制和軟體算法降低功耗。如今手機廠商開始透過產學研合作的方式，進一步向產業鏈上游延伸。

盧偉冰此前透露，小米顯示團隊數年前就開始圍繞「從源頭為螢幕提升品質及效率」進行研發，路線包括發光材料優化和像素排列最佳化。

Counterpoint資深分析師Ivan Lam表示，從整個產業的技術發展來看，近幾年中國廠商，包括面板廠商，確實在持續加大研發投入，並推動更多自主技術突破，而手機廠商在這一方向長期投入是有意義的。

此外，手機品牌投入自主研發，也有利於推動研發效率的提升。從大學基礎研究、材料公司小規模試製、面板廠試量產，最後由終端品牌採購，產業鏈漫長且中間環節技術與財務風險高，許多前沿實驗室技術最終難以跨越商用化的障礙。

如果終端品牌擁有明確的市場需求和出貨量保障，其介入在一定程度上降低了上游面板廠和材料廠投入新技術的投入顧慮，將加速科研成果的走向量產及商業化。

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