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爭取蘋果iPad Air訂單 京東方拚當OLED第二供應商

聯合報／ 記者林宸誼／即時報導
大陸面板大廠京東方正積極在重慶B12廠第六代OLED產線，為蘋果新一代iPad Air開發OLED面板，力拚成為蘋果iPad Air OLED面板的第二供應商。圖／取自京東方官網
大陸面板大廠京東方正積極在重慶B12廠第六代OLED產線，為蘋果新一代iPad Air開發OLED面板，力拚成為蘋果iPad Air OLED面板的第二供應商。圖／取自京東方官網

大陸面板大廠京東方正積極在重慶B12廠第六代OLED產線，為蘋果新一代iPad Air開發OLED面板，力拚成為蘋果iPad Air OLED面板的第二供應商。

蘋果已選擇三星顯示器作為iPad Air OLED面板的主要供應商，預計將於2026年底或2027年初開始量產。京東方目標是與三星顯示器並列，取得次要供應商的地位。

韓媒The Elec報導，業界指出，京東方的量產資格將於2026年11或12月確定，蘋果通常會在量產開始前1到2個月核准生產。若京東方未能通過，三星顯示預計將成為首批生產的唯一供應商；若京東方取得量產資格，初期出貨可能僅限於大陸市場的機型或翻新機型。

京東方過去已成功打入iPhone OLED面板供應鏈，但在iPad等IT面板領域，仍由三星顯示器、LG Display等韓廠居領先地位。

新款iPad Air正在開發11吋與13吋版本。預計將採用結合玻璃基板與薄膜封裝（TFE）的混合式 OLED 面板。顯示器很可能採用單堆組紅綠藍（RGB）發射結構，而薄膜電晶體（TFT）背板則採用低溫多晶矽（LTPS）。該面板預計也支援60赫茲刷新率。

蘋果透過採用單堆疊OLED架構與LTPS技術，將iPad Air與iPad Pro區隔開來，降低面板成本同時維持OLED顯示品質。隨著蘋果將OLED從iPad Pro擴展iPad Air，平板OLED市場預計將持續成長。

此外，京東方也透過成都B16廠第8.6代OLED產線試圖爭取MacBook Pro訂單，但傳聞目前良率穩定度仍未達蘋果標準，業界預估最快要2028年才有機會正式打入供應鏈。

京東方 iPad iPad Air OLED 三星

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