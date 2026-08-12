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近3年來首家非金融企業 在上海自貿區發行債券

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
上海外灘夜晚聚集人潮。新華社
上海外灘夜晚聚集人潮。新華社

上海市政府支持的能源設備製造商上海電氣集團，12日開始向投資人推介俗稱「珍珠債」的自貿區離岸債券，初步利率指引約為2.4%，為近3年來首家非金融企業在上海自貿區發行債券，顯示當局正以更嚴格的發行人和投資者規定，逐步重啟這一市場。

彭博引述知情人士報導，中國決策層希望企業通過上海自貿區等管道，在境外發行更多人民幣債券，但也設置多重限制，防範債務風險累積。近幾個月以來，中國政府會勸阻企業以較高殖利率籌資，以及延長境外發債計畫的審核時間等。

富達國際亞洲固定收益投資主管朱蕾表示，2023年暫停發行自貿區離岸債券，是「中國開放、收緊、再開放循環」的典型例子。中國擴大金融開放的整體方向基本未變，但當金融穩定風險開始累積時，決策層會調整開放步伐。

上海自貿區在2013年成立，最初允許境內外企業發行各種幣別的離岸債券，但迄今市場仍以人民幣債券為主。到2023年，珍珠債已成為債務沉重的地方政府融資平台籌措資金的重要管道，促使監管機關叫停境內銀行購買這類債券。

銀行和券商去年恢復透過珍珠債市場籌資。彭博數據顯示，今年以來的發行規模已增至去年同期的5倍以上，但總額只有5.12萬美元，占整個190億美元市場的比重仍低。

朱蕾說，珍珠債市場完全由中國境內監管部門監管，且只允許信用條件較佳的發行人參與，因此有助提升國際投資人的信心。

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