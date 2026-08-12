快訊

近年鮮少公開露面…大陸前總理朱鎔基北京病逝 享耆壽98歲

中職／陳鏞基引退專刊造成轟動 棒球之路讓球迷超感動

詹姆士借款200萬登記設立公司後匯出 涉開空殼公司遭起訴

聽新聞
0:00 / 0:00

加速拓展海外市場 大陸7月新能源車市場滲透率升至65.1%新高

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
2025年3月海南國際車展。新華社
2025年3月海南國際車展。新華社

大陸乘用車市場持續低迷，7月零售銷量年減20.9%至146.1萬輛，其中燃油車大減41%；新能源車也年減3.9%，但市場滲透率升至65.1%新高。面對內需疲弱，中國車廠加速拓展海外市場，7月乘用車出口大增87.8%至91.8萬輛，。

中國汽車流通協會乘用車市場信息聯席分會公布最新統計數據，7月，大陸乘用車零售銷量年減20.9%至146.1萬輛；2026年前7個月，乘用車累計零售銷量年減20.3%至1017.3萬輛，燃油車銷售承壓仍是主因。7月燃油車零售年減41%至51萬輛。其中，純燃油車下降44%，油電混合動力下降4%。

大陸乘聯分會負責人崔東樹分析，7月國際油價震盪上行，大幅抬升燃油車用車成本，持續壓制燃油車購買意願，推動消費者轉向選擇新能源汽車。7月新能源汽車零售滲透率再創新高，達到65.1%。2026年4月，這一數據首次超過60%。

不過，7月新能源汽車零售年減3.9%至95.1萬輛。2026年以來，新能源汽車零售一直呈現下滑態勢，2月跌幅達到32%，4月以來，跌幅明顯收窄。

陸媒財新網報導，汽車行業研究機構Mobility Global中國輕型車銷售預測總監林懷濱近期稱，目前中國汽車市場的集中度達到了歷史新低，預計2026年全年銷量前十車企的市占率會降至50%以下，新冠疫情前的同一指標為60%。

面對大陸銷售表現不振，大陸車廠加積極在海外尋求增量。7月，乘用車出口年增87.8%至91.8萬輛。當月出口對廠商批發總量的貢獻超過40%，同比增加約20個百分點。

大陸 新能源車 能源

延伸閱讀

電動車均價比油電車便宜 電池成本下降、陸企低價策略搶市是關鍵因素

比亞迪、奇瑞接連攻日 日媒：日本成中國車企突破口

7月商業本票利率 逾17年新高

7月富蘭克林美國經濟儀表板連續26個月綠燈 市場廣度持續擴張

相關新聞

陸國產飛機C919 首次成功執飛國際商業航線

12日下午，從北京首都國際機場起飛的大陸國產大飛機C919降落在蒙古國新烏蘭巴托機場，象徵C919圓滿完成首次國際商業航班飛行，這是C919投入商業運營後開通的首條國際航線。

中國經濟一大警訊！企業應收帳款逾130兆、回收期超72天

針對當前中國經濟問題，大陸國家統計局前總經濟師姚景源指出，截至2025年10月，大陸企業應收帳款已達人民幣27.69兆元（約合新台幣133兆元），占GDP的比重，從2019年的14%攀升至2025年的21%，而且應收帳款回收期約已拉長到72天。姚景源問，「你想，企業還能轉得起來嗎？」

手機廠商布局產業鏈上游 小米推動自研發光材料

小米正式發布REDMI K100 Pro系列手機，其搭載新一代超級像素螢幕引發顯示技術領域的關注。小米集團總裁盧偉冰表示，公司與清華團隊合作將實驗室理論轉為最終工程量產，成為全球第三家、也是大陸首家能從發光材料層做自研的廠商。

爭取蘋果iPad Air訂單 京東方拚當OLED第二供應商

大陸面板大廠京東方正積極在重慶B12廠第六代OLED產線，為蘋果新一代iPad Air開發OLED面板，力拚成為蘋果iPad Air OLED面板的第二供應商。

近3年來首家非金融企業 在上海自貿區發行債券

上海市政府支持的能源設備製造商上海電氣集團，12日開始向投資人推介俗稱「珍珠債」的自貿區離岸債券，初步利率指引約為2.4%，為近3年來首家非金融企業在上海自貿區發行債券，顯示當局正以更嚴格的發行人和投資者規定，逐步重啟這一市場。

加速拓展海外市場 大陸7月新能源車市場滲透率升至65.1%新高

大陸乘用車市場持續低迷，7月零售銷量年減20.9%至146.1萬輛，其中燃油車大減41%；新能源車也年減3.9%，但市場滲透率升至65.1%新高。面對內需疲弱，中國車廠加速拓展海外市場，7月乘用車出口大增87.8%至91.8萬輛，。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。