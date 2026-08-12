中國經濟一大警訊！企業應收帳款逾130兆、回收期超72天

針對當前中國經濟問題，大陸國家統計局前總經濟師姚景源指出，截至2025年10月，大陸企業應收帳款已達人民幣27.69兆元（約合新台幣133兆元），占GDP的比重，從2019年的14%攀升至2025年的21%，而且應收帳款回收期約已拉長到72天。姚景源問，「你想，企業還能轉得起來嗎？」

姚景源是在一場近日與北大國發院副院長張丹丹、經濟學家王波明的網路對談中提出前述這組數據。他指出，目前大陸全國企業應收帳款是1991年至1992年間，時任中共副總理朱镕基清理「三角債」時約人民幣3,000億元規模的近100倍。

所謂「三角債」是指企業間超過正常結算或約定付款期，相互拖欠貨款的俗稱，典型形式是「甲欠乙，乙欠丙，丙又欠甲」的債務循環。

姚景源在這場網路對談中說，「應收帳款是什麼東西呢？就是企業東西賣出去了，錢沒回來」。他並指出，過去十年，中國企業應收帳款回收期約50天，如今已經拉長到72天。與此同時，還有約人民幣6兆元（約合新台幣28.8兆元）庫存積壓在倉庫。

企業面臨龐大的應收帳款、回收期又不斷拉長，姚景源問：「你想，企業還能轉得起來嗎？」

姚景源強調，當前中國經濟之所以為存在所謂「溫差」問題，亦即大陸國家統計局公布2026年上半年中國經濟成長率為4.7%，但多數人根據實際感受卻認為經濟增速應低於這個數字，原因就在於統計上，不能將應收帳款、存貨忽略不計。亦即，中國以生產法核算GDP，商品生產出來即計入產值。

然而，中國經濟實際情況比姚景源說的更加嚴峻。2016年底，中國大陸規模以上工業企業（指年營收在人民幣2,000萬元以上的企業）應收帳款餘額為人民幣12.6兆元。當年，規模以上工業企業應收帳款平均回收期在37.9天至39.5天。

大陸國家統計局最新公布的數據則顯示，截至2026年5月底，規模以上工業企業應收帳款餘額已達人民幣28.17兆元，應收帳款平均回收期為72.6天。

事實上，今年1月16日，大陸國務院總理李強就曾在國務院常務會議上提出「部署做好清理拖欠企業帳款行動」，要求緊盯重點地區加強督促指導，壓實地方責任，統籌安排、盡快下達用於支持清欠的專項債券額度，更大發揮金融政策作用，健全清欠長效機制，加快清理存量、堅決遏制增量。

李強在今年政府工作報告也提出「下更大力氣解決拖欠企業帳款問題」。但官方數據顯示，今年以來，不僅企業應收帳款回收期不斷拉長，企業應收帳款餘額與庫存的增速也明顯高於經濟成長率。截至今年5月，規模以上工業企業應收帳款餘額較去年同期增長7.7%，產成品存貨增長8.8%。