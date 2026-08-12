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中國旺旺爆首季獲利減38% 陸媒：蔡衍明發內部公開信示警

聯合報／ 記者陳湘瑾／即時報導
近日中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降。圖／取自觀察者網
近日中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降。圖／取自觀察者網

近日，中國旺旺發布獲利預警，公司2026財年第1季營收和獲利雙雙下降，隨後集團董事長蔡衍明發布公開信，明確該季度公司業績及獲利表現未達預期，喊話員工一定要高度重視公司這次的「重大經營危機」。

陸媒觀察者網9日指，蔡衍明的公開信一反一貫穩健口徑，罕見地對內展開深刻反思，信中以「重大經營危機」定性業績波動，在旺旺近40年的歷史中極為罕見。

財報數據顯示，2026年財年第1季（4-6月），旺旺預計營收較去年同期下降約6%，其中占公司總營收超一半的傳統批發通路營收，較上一財年同期呈雙位數衰退。獲利與去年同期相比下降約38%，降幅明顯高於營收。

對於業績的下滑，旺旺說明，一是傳統批發通路受到終端銷售節奏放慢的負面影響，二是增加新通路與新產品帶動行銷投入及人事費用上升，導致營業費用較上一財年同期繼續攀升，增幅達到高單位數，侵蝕了獲利空間。

蔡衍明的公開信「大團結—致全體旺旺人的一封信」提到，這次的困難他在幾年前就有料想到，因為公司靠著「幾支拳頭產品」過了近30年的好日子，一直未能創新求變，所以當市場最近幾年發生巨變時，公司與經銷商客戶的合作模式多年未能與時俱進，造成客戶流失及獲利逐年下降。

財報顯示，2025財年，公司的米果類營收人民幣59.36億元，僅年增0.5%，雪餅、仙貝的增長基本停滯。最大營收來源乳品及飲料類貢獻人民幣123.42億元，年增1.9%。少數有增長的是休閒食品類，營收人民幣59.15億元，年增10.4%。

至於要如何應對這次「重大經營危機」？蔡衍明表示，不合理、無效的費用就不應該花，該節省的費用一定要當作自己家的錢來節省，並指「沒有產出、沒有功勞的，都會需要被淘汰」。

陸媒「運營商財經網」分析，旺旺作為老字號零食業者，將矛頭指向企業內部是值得鼓勵的，但要打破公司30年來的路徑依賴與組織慣性，解決產品老化問題，其仍有很長的路要走。

中國旺旺 蔡衍明 營收

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