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合肥機器人出海 變身倉管能手

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

最近位於安徽省合肥市的極智嘉機器人全球製造總部，幾十台物流機器人正接受出廠前的最後調試，這批即將發往歐洲的「倉管能手」，將在海外物流倉上崗。

中新社報導， 極智嘉機器人全球製造總部行政經理呂燕表示，該公司主要生產揀選機器人、移動機器人及通用人形機器人，依託自主研發的調度系統，讓倉儲物流從「人找貨」變「貨找人」。她說，她們的物流機器人設備超七成的產品銷往海外市場，已出口四十多個國家和地區。

呂燕表示，中國生產的物流機器人在海外受到歡迎，尤其在海外黑色星期五大促期間，訂單與退貨量同步激增，「人找貨」的分揀模式不僅效率低下，差錯率也居高不下，這是海外商家每年都要面對的難題。機器人能大幅降低人工失誤，同時顯著提升揀選與存儲效率。

她說，不是把產品賣出去就結束，而是扎根當地做服務，為客戶解決場景應用中的問題。中國企業能站穩海外市場，核心競爭力來自嚴苛的品質安全標準、自主可控的核心算法以及覆蓋全球的服務網絡。

呂燕表示，物流機器人的應用場景早已不局限於倉儲後端，正逐步滲透至零售、汽車、數碼、餐飲等領域。無論是技術攻堅還是市場拓展，他們都會用中國方案匹配真實需求。

愈來愈多的中國機器人企業將目光投向海外市場。合肥零次方機器人有限公司近日首次完成整機出海，其研發的三台輪式人形機器人出口至馬來西亞。宇樹科技股份有限公司董事長王興興近日在投資者交流活動中透露，二○二五年，公司境外收入達七點三二億元（人民幣，下同），占總收入的百分之四十三點六五。

據中國海關總署數據，二○二六年前五個月，中國各類單獨列名機器人合計出口一○三七點七萬台，出口總值達一九九點九億元，產品遠銷一百五十多個國家和地區。

機器人 物流 歐洲

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