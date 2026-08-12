快訊

驚天一怒！韓國瑜不忍了…推進總預算進度 正告誰是立院老大

西南風持續…西南部偶雨、中部以北午後熱對流 南卡颱風將生成

聽新聞
0:00 / 0:00

宇樹新股中籤率 僅0.018%

經濟日報／ 記者陳湘瑾／綜合報導

宇樹科技IPO新股抽籤吸引投資人踴躍參加，這次網路發行有效申購戶數約978.4萬戶、網路發行最終中籤率0.018%，同時創下科創板有效申購戶數歷史新高，以及科創板史上最低中籤率。

對比日前在科創板上市的大陸DRAM大廠長鑫科技，網路中籤率為0.47%，宇樹科技中籤率不到長鑫科技的十分之一，屬於典型「高門檻繳款、低概率中籤」的熱門新股。界面新聞估算，若抽中一個申購單位，帳面獲利有望達到人民幣20-45萬之間。

宇樹科技網路申購有效申購股數約536.3億股，初步中籤率0.012%。由於網路初步有效申購倍數超過100倍，發行人與主承銷商啟動回撥機制，將網路發行比例提高至30%，回撥後的網路最終中籤率提升至0.018%。

分析指出，宇樹科技作為A股人形機器人第一個資本市場定價標的，其估值波動會成為一級市場同類未上市企業融資定價的重要參照對象，推動產業從概念炒作轉向商業化能力的考核。

根據發行公告，宇樹最終確定發行價每股人民幣150.8元，發行本益比219.2倍，發行後整體市值約人民幣609.9億元。

中籤率 門檻 申購

延伸閱讀

韓股籌碼洗淨！本益比僅6倍極度低估 009829募集搶搭美台韓鐵三角

陸人形機器人出貨 占全球97%

和運租車11日掛牌上市 每股承銷價格為42元

英特爾新股發行傳將加碼至200億美元 認購踴躍逾1,000億美元

相關新聞

SHEIN赴港IPO估值大縮水 較四年前高點劇減七成

大陸快時尚跨境電商希音（SHEIN）傳出最快將於8月19日啟動申請香港IPO，若SHEIN最終以300億至400億美元估值上市，與四年前估值高點相比將大幅縮水七成，主要反映公司營收成長放緩等現象。

宇樹新股中籤率 僅0.018%

宇樹科技IPO新股抽籤吸引投資人踴躍參加，這次網路發行有效申購戶數約978.4萬戶、網路發行最終中籤率0.018%，同時創下科創板有效申購戶數歷史新高，以及科創板史上最低中籤率。

合肥機器人出海 變身倉管能手

最近位於安徽省合肥市的極智嘉機器人全球製造總部，幾十台物流機器人正接受出廠前的最後調試，這批即將發往歐洲的「倉管能手」，將在海外物流倉上崗。

政策優化 北京房地產限購令再鬆綁

北京市多部門日前聯合印發「關於進一步優化調整本市房地產政策的通知」，將非京籍家庭購買五環內商品住房的社保或個稅繳納年限由二年降至一年。業內專家認為，此次北京房地產政策進一步放鬆，是下半年穩定房地產市場的重要風向球。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。