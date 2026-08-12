宇樹新股中籤率 僅0.018%

宇樹科技IPO新股抽籤吸引投資人踴躍參加，這次網路發行有效申購戶數約978.4萬戶、網路發行最終中籤率0.018%，同時創下科創板有效申購戶數歷史新高，以及科創板史上最低中籤率。

對比日前在科創板上市的大陸DRAM大廠長鑫科技，網路中籤率為0.47%，宇樹科技中籤率不到長鑫科技的十分之一，屬於典型「高門檻繳款、低概率中籤」的熱門新股。界面新聞估算，若抽中一個申購單位，帳面獲利有望達到人民幣20-45萬之間。

宇樹科技網路申購有效申購股數約536.3億股，初步中籤率0.012%。由於網路初步有效申購倍數超過100倍，發行人與主承銷商啟動回撥機制，將網路發行比例提高至30%，回撥後的網路最終中籤率提升至0.018%。

分析指出，宇樹科技作為A股人形機器人第一個資本市場定價標的，其估值波動會成為一級市場同類未上市企業融資定價的重要參照對象，推動產業從概念炒作轉向商業化能力的考核。

根據發行公告，宇樹最終確定發行價每股人民幣150.8元，發行本益比219.2倍，發行後整體市值約人民幣609.9億元。