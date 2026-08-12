SHEIN赴港IPO估值大縮水 較四年前高點劇減七成

大陸快時尚跨境電商希音（SHEIN）傳出最快將於8月19日啟動申請香港IPO，若SHEIN最終以300億至400億美元估值上市，與四年前估值高點相比將大幅縮水七成，主要反映公司營收成長放緩等現象。

英國金融時報引述消息人士報導，SHEIN正以低於300億美元的估值向投資人推介；不過，路透上周引述消息人士稱，SHEIN此次香港IPO的目標估值仍介於300億至400億美元之間。

外界認為，AI、機器人企業普遍享受更高的成長估值倍數，而SHEIN逐步被投資人從「科技供應鏈企業」重估為普通服裝零售商，估值倍數僅為13-25倍，遠低於AI及機器人等科技企業。

若SHEIN以300億至400億美元估值上市，市值將與競爭對手H&M的260億美元相近，但是仍遠低於UNIQLO母公司迅銷的1,610億美元估值，以及ZARA母企Inditex的2,080億美元估值。

SHEIN今年營運表現不如預期，受運費、關稅、監管風險影響業績表現疲軟，盈利增速放緩，全球消費零售板塊整體估值下行，同業平均本益比僅九倍，港股成熟消費股平均本益比約11倍。

此外，受到地緣政治因素限制，SHEIN最終只能選擇港股上市，而港股市場對大陸中概股的估值溢價相對更低，進一步壓低其估值天花板。

外界對SHEIN的IPO估值仍有不同看法。先前有報導指出，SHEIN內部希望上市估值達約300億美元，但部分投資人僅願以250億至接近300億美元的估值認購，若最終估值低於300億美元，可能要與現有股東協商。

另有消息人士指出，SHEIN估值「不會低於300億美元」，公司目前仍力拚達成350億美元的估值目標。

分析指出，SHEIN若以300億至400億美元估值上市，其公司估值將比2022年近千億美元的估值，以及2023年、2024年4月私募融資時的640億美元大幅縮水。

這反映SHEIN增長放緩，且外部經營環境日益嚴峻。路透認為，SHEIN的獲利縮水也引發市場擔憂，公司過去高速擴張的模式，正遭遇更高的貿易成本、更嚴格的監管審查，以及全球電商市場競爭加劇等逆風。