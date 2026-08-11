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大陸核融合燃料注入首項ISO標準發布 聚焦超音速分子束技術

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
中國核工業集團表示，超音速分子束燃料注入技術目前已應用於大陸及海外10餘座磁約束核融合實驗裝置，此次相關技術形成首項ISO國際標準。圖／取自中國核工業集團有限公司微信公眾號
中國核工業集團表示，超音速分子束燃料注入技術目前已應用於大陸及海外10餘座磁約束核融合實驗裝置，此次相關技術形成首項ISO國際標準。圖／取自中國核工業集團有限公司微信公眾號

大陸核融合領域出現新進展。中國核工業集團有限公司（中核集團）11日指出，由大陸牽頭制定的ISO 19991:2026國際標準於當地時間10日正式發布，這是核融合燃料注入領域首項ISO國際標準，內容涉及核融合裝置超音速分子束燃料注入技術。

中核集團11日於微信公眾號發布消息指稱，由中國主導制定的國際標準ISO 19991:2026《核融合技術—實驗用磁約束核融合設施—核融合裝置超音速分子束燃料注入技術》（Fusion technology-Experimental magnetic confinement fusion facilities-Supersonic molecular beam injection fuelling technique for fusion devices）正式發表。

此前，在最終投票過程中，法國、德國、俄羅斯等12個國家全數投下贊成票。這是核融合燃料注入領域首項ISO國際標準，也是中核集團核工業西南物理研究院（簡稱西物院）牽頭制定的第二項核融合領域ISO國際標準。

中核集團指出，超音速分子束燃料注入技術是可控核融合裝置的關鍵燃料補給技術，透過氣體絕熱膨脹形成高速、定向的分子束，具有速度快、方向性強、燃料注入效率較高及粒子再循環較低等特點，可提升核融合裝置燃料控制能力，目前已應用於大陸及海外10餘座磁約束核融合實驗裝置。

同時，該項國際標準面向磁約束核融合裝置，規定超音速分子束燃料注入技術的方法和基本要求，涵蓋系統部件組成、關鍵特性及檢驗方法，可為相關系統的設計、試驗、驗收和應用提供統一技術依據。

此外，中核集團表示，在中國國際核融合能源計畫執行中心指導下，由中核集團統籌組織，西物院主導編制，中核戰略規劃研究總院核工業標準化研究所提供支持。項目團隊先後完成項目立項、工作組草案、委員會草案、國際標準草案及最終國際標準草案等階段工作，並針對系統邊界、關鍵參數、壓力安全、氚相關要求及檢驗方法等內容，進行多輪國際技術論證和意見協調，歷時兩年多。

相關技術負責人肖國梁稱，該國際標準將大陸原創技術及跨裝置應用經驗轉化為可測量、可檢驗、可複用的國際技術規則，標誌超音速分子束核融合燃料注入技術實現從原創研究、裝置應用到國際標準的跨越。

此前，2023年由西物院牽頭制定的ISO 4233:2023《反應堆技術—核融合反應堆—核融合堆高溫承壓部件的熱氦檢漏方法》正式發布，成為ISO首項核融合領域國際標準。此次發布的ISO 19991:2026，則是核融合燃料注入領域首項ISO國際標準。

中國核工業集團11日指出，由大陸牽頭制定的核融合燃料注入領域首項ISO國際標準，已於當地時間10日正式發布，內容涉及核融合裝置超音速分子束燃料注入技術。圖／取自中國核工業集團有限公司微信公眾號
中國核工業集團11日指出，由大陸牽頭制定的核融合燃料注入領域首項ISO國際標準，已於當地時間10日正式發布，內容涉及核融合裝置超音速分子束燃料注入技術。圖／取自中國核工業集團有限公司微信公眾號

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