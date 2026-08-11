AI伺服器需求持續釋放 工業富聯上半年淨利潤年增96%

工業富聯交出一份高增長的成績單。2026年上半年，營收人民幣5,578億元，年增54%；淨利潤人民幣237億元（新台幣1,090億元），年增96%，接近翻倍。

對於業績快速增長原因，工業富聯表示，主要受益於AI算力需求持續爆發，公司在主要客戶的市場份額穩步提升，以及雲服務商業務表現優異，推動整體營收增長。

從單季度盈利表現來看，第2季工業富聯實現營收人民幣3,067億元，年增53%，單季營收首次突破人民幣3,000億元；淨利潤人民幣131億元（新台幣602億元），年增91%，連續4個季度淨利潤超人民幣百億元。

從業務端看，AI相關需求仍是公司業績增長的核心驅動力。公司公告顯示，上半年雲計算業務營收年增75%，AI相關業務貢獻持續擴大。

雲服務商AI伺服器營收年增2.3倍，GPU AI機櫃出貨量年增3.2倍；ASIC AI機櫃出貨量年增3倍，ASIC CPU伺服器出貨量年增2.5倍。

隨著GPU及ASIC業務同步放量，工業富聯AI伺服器產品出貨量大幅增長，全球AI伺服器市場的領先地位進一步鞏固。

分紅方面，公司董事會決議顯示，2026年上半年不派發現金紅利、不送紅股，也不進行資本公積金轉增股本。

在淨利潤與上年相比接近翻倍的情況下，公司選擇留存利潤，代表資金將更多用於業務擴張和再投資。隨著AI伺服器、雲計算等業務持續增長，公司仍處於較強的資本投入階段。

整體來看，工業富聯上半年呈現出營收高速增長、利潤增速更快、ROE提升以及經營現金流改善的特徵，AI伺服器等高增長業務對公司業績的拉動仍在持續。