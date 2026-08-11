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AI資本造富 DeepSeek梁文鋒過去一年淨資產暴增近40倍

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
金融研究公司bestbrokers統計顯示，DeepSeek創始人梁文鋒淨資產在過去一年內增長達到驚人的3850%。圖／取自香港文匯網
金融研究公司bestbrokers統計顯示，DeepSeek創始人梁文鋒淨資產在過去一年內增長達到驚人的3850%。圖／取自香港文匯網

金融研究公司bestbrokers近期根據富比士實時億萬富翁排行榜比對統計顯示，在2025年7月27日至2026年7月27日間，DeepSeek創始人梁文鋒資產從2025年的10億美元飆升至2026年的395億美元，一年內增長達到驚人的3,850%，躋身全球最富有的50人之列。

據悉，該公司基於富比士實時億萬富翁排行榜，通過互聯網檔案館（Wayback Machine）對比前後 1 年時間的數據，匯總計算這些富豪的財富變化情況。

Bestbrokers榜單顯示，全球共有3,356位億萬富翁，美國以顯著優勢領先，擁有990位億萬富翁，佔全球總數的 29.5%，美國億萬富翁的總財富高達8.43兆美元；中國是亞洲最大的億萬富翁聚集地，也是全球億萬富翁人數第二多的國家，共有511位億萬富翁，總財富估計達2.06兆美元。

在過去一年淨資產增幅中，特斯拉CEO馬斯克位居榜首，截至7月27日，他的淨資產達到7,251億美元，高於一年前的4,056億美元，增加3,195億美元，平均每天新增財富8.75億美元。

在過去一年淨資產縮水最多榜單中，美國雲計算公司和科技巨頭甲骨文公司首席執行官艾里森的財富跌幅最大，其淨資產從2,906億美元降至1,519億美元，減少了1,387億美元，相當於過去一年裡每天損失約3.8億美元。而小米集團董事長雷軍則位列第三，淨資產減少416億美元。

此前，根據7月彭博億萬富翁指數，DeepSeek在6月完成74億美元的融資後，公司估值達到500億美元，受此影響，其創始人梁文鋒的身家飆升至360億美元，成為全球AI公司新首富。

DeepSeek 梁文鋒 資產

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