陸國產客機C919將加入國際航線 12日首飛這個國家

大陸國產客機C919即將飛航國際航線。據悉，C919首個國際商業航班號為CA723，計劃於12日15時從北京飛往烏蘭巴托，19時的CA724航班從烏蘭巴托飛往北京。

C919是大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式中程客機，由中國商飛研製，定位於150座級單通道窄體機市場，與波音737系列、空客A320系列屬於同一級別。

中國國際航空今日宣布，國航C919 的第12條航線（北京⇌蒙古國首都烏蘭巴托）於12日開啓，這也是C919的首個國際商業航班。截至目前，國航已累計引進C919飛機12架，開通大陸國內航線11條。

截至今年7月，C919累計交付41架，累計訂單超1,500架，今年上半年已交付8架，預計今年交付目標不低於28架。

C919目前主要訂單來自大陸國內航空，海外訂單方面，柬埔寨國家航空已簽約中國商飛支線客機C909共20架，包括馬來西亞、泰國則對C919系列表達興趣與提出購買意向。

不過，C919目前仍面臨核心瓶頸，C919發動機目前使用CFM國際（GE與賽峰合資）的LEAP-1C發動機，受地緣政治影響存在供應鏈風險，受到供應鏈波動影響，產能爬坡緩慢；此外，歐美市場准入遙遠：EASA認證最快2028年，FAA無時間表，短期內無法進入歐美主流市場