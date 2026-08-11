快訊

不僅派5萬軍人衝前線…金正恩號召大批女工赴俄 薪資被扣留悲慘生活曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

陸國產客機C919將加入國際航線 12日首飛這個國家

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國產客機C919將於國際航線上首飛，計劃於12日從北京首都機場飛往烏蘭巴托。圖為C919資料照。新華社
大陸國產客機C919將於國際航線上首飛，計劃於12日從北京首都機場飛往烏蘭巴托。圖為C919資料照。新華社

大陸國產客機C919即將飛航國際航線。據悉，C919首個國際商業航班號為CA723，計劃於12日15時從北京飛往烏蘭巴托，19時的CA724航班從烏蘭巴托飛往北京。

C919是大陸首款按照國際通行適航標準自行研製、具有自主知識產權的噴氣式中程客機，由中國商飛研製，定位於150座級單通道窄體機市場，與波音737系列、空客A320系列屬於同一級別。

中國國際航空今日宣布，國航C919 的第12條航線（北京⇌蒙古國首都烏蘭巴托）於12日開啓，這也是C919的首個國際商業航班。截至目前，國航已累計引進C919飛機12架，開通大陸國內航線11條。

截至今年7月，C919累計交付41架，累計訂單超1,500架，今年上半年已交付8架，預計今年交付目標不低於28架。

C919目前主要訂單來自大陸國內航空，海外訂單方面，柬埔寨國家航空已簽約中國商飛支線客機C909共20架，包括馬來西亞、泰國則對C919系列表達興趣與提出購買意向。

不過，C919目前仍面臨核心瓶頸，C919發動機目前使用CFM國際（GE與賽峰合資）的LEAP-1C發動機，受地緣政治影響存在供應鏈風險，受到供應鏈波動影響，產能爬坡緩慢；此外，歐美市場准入遙遠：EASA認證最快2028年，FAA無時間表，短期內無法進入歐美主流市場

航線 航班 波音

延伸閱讀

跑道驚魂1周2起 ...雪梨機場空管人手短缺 捷星、卡達險撞機釀1傷

南方航空滑行時遭雷劈 檢查發現20多處雷擊點

國際小學堂／川普新空軍一號 爭議聲中首航

星宇航空7月營收成長43% 虎航看好客運旺到年底

相關新聞

李嘉誠再傳出售澳洲能源企業 最多套現超600億

李嘉誠家族據報再度啓動出售海外資產，李嘉誠旗下長江基建（長建）已委託摩根士丹利及巴克萊，啓動出售旗下澳洲可持續分布式能源生產商EDL Energy的持股，估值預計介於20億至30億澳元，約合新台幣455億元至682億元。若交易成功將成為李嘉誠家族今年以來在澳洲市場最大的一筆資產處置交易，但長建方面尚未作出回應。

陸國產客機C919將加入國際航線 12日首飛這個國家

大陸國產客機C919即將飛航國際航線。據悉，C919首個國際商業航班號為CA723，計劃於12日15時從北京飛往烏蘭巴托，19時的CA724航班從烏蘭巴托飛往北京。

經典大單品持續增長 康師傅上半年實現營收淨利雙增

康師傅11日披露2026年上半年財報業績。營收人民幣405億元，年增1.1%；淨利潤人民幣24億元，年增7.1%；毛利率達35.8%，較上年同期增加1.3個百分點。

大陸核融合燃料注入首項ISO標準發布 聚焦超音速分子束技術

大陸核融合領域出現新進展。中國核工業集團有限公司（中核集團）11日指出，由大陸牽頭制定的ISO 19991:2026國際標準於當地時間10日正式發布，這是核融合燃料注入領域首項ISO國際標準，內容涉及核融合裝置超音速分子束燃料注入技術。

AI伺服器需求持續釋放 工業富聯上半年淨利潤年增96%

工業富聯交出一份高增長的成績單。2026年上半年，營收人民幣5,578億元，年增54%；淨利潤人民幣237億元（新台幣1,090億元），年增96%，接近翻倍。

AI資本造富 DeepSeek梁文鋒過去一年淨資產暴增近40倍

金融研究公司bestbrokers近期根據富比士實時億萬富翁排行榜比對統計顯示，在2025年7月27日至2026年7月27日間，DeepSeek創始人梁文鋒淨資產從2025年的10億美元飆升至2026年的395億美元，一年內增長達到驚人的3,850%，躋身全球最富有的50人之列。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。