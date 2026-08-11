歐洲銀行首家 德意志銀行獲指定為人民幣清算行

德意志銀行10日宣布獲得中國人民銀行授權擔任法蘭克福人民幣清算行，將作為連通中國支付系統的區域樞紐，為歐洲金融機構及企業提供人民幣跨境交易的全流程清算與結算綜合服務。德意志銀行也成為首家獲得人民幣清算資質的歐洲本土銀行。顯示人民幣國際化再有進展。

與此同時，新華社報導，人行10日根據「中國人民銀行與德意志聯邦銀行備忘錄」，決定授權德意志銀行股份有限公司擔任法蘭克福人民幣清算行。

綜合路透、新京報報導，德意志銀行表示，德意志銀行將為歐洲金融機構和企業提供跨境人民幣交易的直接端到端處理、清算和結算服務，充當連接中國支付系統的本地橋樑。此舉使歐洲企業和金融機構能夠直接進入中國境內金融體系，包括資本市場和流動性基礎設施，從而簡化跨境貿易和投資流動。

德意志銀行是2015年首批直接接入人民幣跨境支付系統（CIPS）的國際銀行之一。德意志銀行（中國）有限公司行長尹楨表示，德銀始終高度重視人民幣國際化，獲得清算資質是德銀深耕離岸人民幣市場的重要里程碑。

據悉，人民幣清算行（境外指定清算行）是最高層級的資質，由中國人民銀行直接授權，作為特定國家或地區的人民幣清算樞紐。上一個獲得相關資質的銀行是去年12月的新加坡星展銀行。以往人民幣清算行長期以中資銀行（尤其是中國銀行）為主，上述兩家外資銀行獲批意味人民幣清算行資質持續向外資銀行開放。