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陸人形機器人出貨 占全球97%
最新產業數據顯示，大陸人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%，在這一新興領域展現明顯領先優勢。
其中，上海智元機器人以8,400台、44%的全球市占率超越宇樹科技，躍居全球第一。宇樹上半年出貨5,900台，兩家大陸業者出貨量均大幅領先特斯拉、Figure AI及Agility Robotics等美國主要廠商。
彭博報導，總部位於美國加州的研究機構Smart Analytics Global（SAG）數據顯示，2026年上半年全球人形機器人出貨量約19,100台，是去年同期5,100台的兩倍多。SAG預估，今年全球人形機器人出貨量將增至約六萬台，到2030年可望達到50萬台。
彭博指出，智元與宇樹兩家公司出貨規模，均大幅超過特斯拉、Figure AI及Agility Robotics等美國主要人形機器人企業，凸顯大陸人形機器人產業的發展速度。
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