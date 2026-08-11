陸加速布局「冰上絲綢之路」 北極貨櫃航線本周啟航

大陸航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航，航程可望較傳統航線約40天縮短近半。業者看好其降低運輸成本、增加出口選擇；專家認為可作傳統海運及中歐班列補充，降低地緣政治及運輸安全風險。

英國金融時報指，一家總部設在上海的海傑航運本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線，往返寧波舟山港與英國費利克斯托港，沿俄羅斯北岸航行，首航預計8月15日啟程。

大陸官媒環球時報引述中國船東協會資料報導，今年北極航道通航期約為7月下旬至9月下旬，包括新新運航運、海傑航運、寧波宏昆船務、大連信風海運、天津悅乾海運、上海大華海運等多家企業已安排或準備投入北極航運，涉及貨櫃船、乾散貨船及多用途船，其中，貨櫃船和多用途船總運力達2萬標準貨櫃，乾散貨船舶合計140萬載重噸。

截至7月底，中國大陸航運企業今年已計畫投入29艘船舶，完成44個北極航次，將創歷年單一年度投入船舶數及計畫航次數新高。

中國船東協會稱，以上海至鹿特丹航線為例，北極航道較蘇伊士運河航線可節省約3,000海浬（5,556公里）、15天航程，較好望角航線則可節省約6,800海浬（12,593公里）、25天。同時，北極航道可避開紅海、馬六甲海峽等高風險海域，降低傳統航線受地緣衝突及海盜侵擾等影響。

九號公司供應鏈物流負責人朱軒稱，北極航線運費僅為傳統陸上卡車運輸的三分之一，北極海運讓出口企業多一項選擇，也多一重保障。

然而，北極航道仍受季節限制，業者表示，常規通航窗口期集中於每年7月中旬至10月中下旬，10月後海冰增加，航行條件轉差。金融時報則指，北極航行仍面臨冰封、GPS失靈及搜救資源不足等風險。安聯統計，過去十年北極圈通報逾500起航運事故，近半與機械損壞或故障有關。

復旦大學中歐關係研究中心主任簡軍波指出，中歐貨運過去長期依賴蘇伊士運河航線及中歐班列，但近年兩條傳統運輸線路多次受到運輸時間及安全性衝擊。中歐北極航線可作為傳統海運及中歐班列的補充，規避傳統海運面臨的地緣政治風險，為國際貿易增加供應鏈韌性的備用通道。