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冰上絲路 陸首開北極定期航線

聯合報／ 記者謝守真、編譯季晶晶／綜合報導
中國大陸航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航。新華社
中國大陸航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航。新華社

北極海冰融化，讓連接歐亞的替代航線逐漸具備商業可行性。中國大陸航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航，航程較傳統航線縮短近半。業界看中這條航線能節省時間與成本，並避開中東地緣政治衝突區。

英國金融時報指，中國海杰航運本周將開通首條定期穿越北極的貨櫃航線，往返寧波舟山港與英國費利克斯托港，沿俄羅斯北岸航行，首航十五日啟程，較傳統航線約四十天航程可望縮短近半，但仍須視北極冰況而定。

環球時報報導，中國船東協會資料顯示，今年北極航道通航窗口為七月下旬至九月下旬，包括新新運航運、海杰航運等多家航運企業已安排或準備投入北極航運，涉及貨櫃船、乾散貨船及多用途船。截至七月底，中國航運企業今年已計畫投入廿九艘船舶，完成四十四個北極航次，將創歷年單一年度投入船舶數及計畫航次數新高。

提及航線效益，中國船東協會指，以上海至鹿特丹航線為例，北極航道較蘇伊士運河航線可節省約三千海里、十五天航程；較好望角航線可節省約六千八百海里、廿五天。北極航道可避開紅海、馬六甲海峽等高風險海域，降低傳統航線受地緣衝突及海盜侵擾等影響。

九號公司供應鏈物流負責人朱軒稱，北極航線運費僅為傳統陸上運輸的三分之一，以電動滑板車為例，每輛可降低約卅美元運輸成本。

金融時報指，隨著極地冰層融化縮短歐亞間的航程，北極正逐漸成為全球傳統航線的可行替代選擇。安聯海事風險顧問全球主管卡納表示，業界看中這條航線能節省時間與成本，並避開中東地緣政治衝突區。

但北極航道仍受季節限制，業者表示，十月過後海冰增加，航行條件差。北極航行仍面臨冰封、ＧＰＳ失靈及搜救資源不足等風險。安聯統計，過去十年北極圈通報逾五百起航運事故，近半與機械損壞或故障有關。

北極 航線 中東

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