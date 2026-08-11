管制加劇 陸稀土對日出口大減51％

中日關係僵局持續，日媒報導，中國大陸今年上半年對日本稀土出口暴跌逾五成，遠多於對全球出口的減幅，鏑與鋱等供應更已歸零。

日經新聞報導，根據大陸海關總署數據，今年上半年，大陸七種受管制稀土礦物對日出口年減百分之五十一，遠高於對全球出口年減百分之十六的幅度。單月降幅更為顯著，六月大陸受管制稀土對日出口量較去年同期銳減百分之八十一。

二○二五年四月，大陸商務部推出稀土出口許可證制度，對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等七類中重稀土相關物項實施出口管制。日本首相高市早苗去年十一月發表「台灣有事」說後，大陸商務部於今年一月宣布加強對日兩用物項出口管制反制。兩用物項的出口管制清單有多達一千餘項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。

報導表示，大陸對日本相關稀土出口自今年三月以來已連續四個月下滑，用於電動車馬達、高效能磁鐵及國防設備的鏑與鋱，今年以來對日出口均為零。近期釔的出口量也顯著下滑，在六月降至零。釔在高科技應用不可或缺，例如用於製造耐熱飛機引擎塗層、半導體製造設備和癌症治療設備。

日方要取得含有鏑和其他受控材料的高性能稀土磁鐵的出口許可證仍極其困難。報導引述消息人士透露，中方有時仍會核發許可證，目的是調整許可證的審批力度，「既要避免日本企業不會完全停止從大陸採購稀土，又希望藉此通過商界向日本政府施壓」，促使其更加重視對中關係。

共同社上周報導，日本經濟界的不滿情緒擴大，認為高市政府在改善日中關係上行動遲緩。日本經濟團體聯合會等已在討論通過獨立管道派團訪問大陸。