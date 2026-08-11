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中韓旅遊升溫 濟州航空前7月旅客運輸量年增37%
韓國濟州航空公司營運的韓中航線今年前7個月旅客運輸量年增37.4%。據分析，中韓兩國實施免簽政策，催生赴韓、赴中旅遊需求。今年上半年中國赴韓旅客較去年同期增加27.1%；韓國赴中旅客則年增16%。
韓聯社報導，韓國濟州航空公司營運的韓中航線今年前7個月旅客運輸量年增37.4%，數據顯示，今年1至7月韓中航線投入座位數年增26.8%，達49.43萬；旅客運輸量年增37.4%，達42.73萬人次；客座率較去年同期上升6.6個百分點至86.4%。
據報導，濟州航空分析認為，中韓兩國實施免簽政策，催生赴韓、赴中旅遊需求。
中國於2024年11月8日對韓國試行免簽政策；韓國則從2025年9月29日至2026年6月30日對中國團體遊客施行臨時免簽政策。
自去年11月日中關係惡化後，中國政府呼籲民眾暫時避免前往日本旅行，許多中國遊客轉赴韓國旅遊。
據韓國文化體育觀光部7月28日發布數據，今年上半年訪韓外國遊客為1071萬人次，其中中國訪韓人數約321萬人次，較2025年同期增加27.1%。據中國人民日報4日引述韓國政府數據報導，今年上半年韓國訪中人數約171.4萬人次，較去年同期增長16%。
據韓聯社報導，濟州航空數據還顯示，韓中航線以20至39歲旅客占比最大，為37.1%，達15.85萬人次。該年齡段旅客占比較高的航線整體客座率也隨之上升，釜山至上海浦東航線客座率較去年同期上升2.1個百分點至89%；濟州至北京大興上升13.7個百分點至89.7%；仁川至青島上升10.8個百分點至93.5%。
截至8月，濟州航空共執飛11條赴中航線，包括仁川至青島、哈爾濱；釜山至上海浦東；濟州至北京首都、北京大興等。
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