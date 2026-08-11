中韓旅遊升溫 濟州航空前7月旅客運輸量年增37%

2026年北戴河專家休假活動近日結束，37歲的清華大學交叉信息研究院副教授袁洋成為今年最年輕的受邀專家之一。他在活動期間談及基礎研究時表示，這類研究往往需要長時間投入，「短時間難出明顯成果」，而國家對基礎研究的重視，讓科研人員有了「坐冷板凳」的定力，也有向「無人區」進發的勇氣。

2026-08-11 14:29