解決新能源靠天吃飯問題 全球首個長時儲能一體化產業園下線

陸儲能企業海辰儲能位於山東菏澤的全球首個長時儲能一體化產業園日前正式量產下線，長時儲能被業內視為新型電力系統的重要支撐，其能夠實現跨時段電力調節，在新能源消納、電力保供以及削峰填谷等場景中發揮更大作用，但仍面臨大規模商業化仍面臨技術成熟度、經濟性和安全性等多重挑戰。

據中關村儲能產業技術聯盟定義，長時儲能是指在額定功率下能夠持續放電4小時及以上，或實現數天、數月大規模低成本儲能的技術。具備跨天、跨周、跨月乃至跨季節的電力調節能力。例如在風光發電充沛的季節儲存多餘電能，在發電不足的季節釋放，從根本上解決新能源「靠天吃飯」的問題。

目前短時儲能在新能源消納中存在明顯的飽和效應，當新能源滲透率超過50%-80%時，短時儲能「只儲不放」，利用率急劇下降。而長時儲能能承接更長時間尺度的電量遷移，有效避免棄風棄光。麥肯錫預測，到2040年，全球部署的長時儲能裝機容量有望達到1.5~2.5太瓦（TW），為目前全球部署的儲能系統總裝機容量的8~15倍。

綜合貝殼財經、21世紀經濟報導，該產業園總投資超人民幣130億元，達產後年產30GWh 1175Ah長時儲能電芯和20GWh 6.25MWh系統。園區採用海辰自主研發的第五代智能製造產線。行業首次單條產線產能突破15GWh（吉瓦時），生產效率提升200%，綜合製造成本下降32%，生產能耗降低13%。全部達產後，年產值會突破人民幣百億元，除帶動大批量就業，還會拉動機械加工、物流、精密配件、電池回收等上下游企業集聚發展。

海辰儲能聯合創始人、總裁王鵬程表示，依託規模化產能，公司將推動全球鋰電長時儲能進入大規模交付時代；海辰儲能研發管理中心副總裁羅廣生介紹，進入2025年下半年以來，長時儲能市場需求明顯增長。數據顯示，2026年上半年，4小時及以上儲能項目在招標及電站裝機中的佔比已超過50%，長時儲能正在成為市場發展的重要趨勢。

羅廣生進一步指，長時儲能的核心價值在於提升新型電力系統的穩定性和調節能力。隨著風光發電佔比持續提升，儲能將承擔更多電力時空調節功能。儲能本身並不產生能源，降低全生命周期度電成本是推動商業化應用的關鍵。