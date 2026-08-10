聽新聞
0:00 / 0:00

電芯漲價 陸儲能業者低價拿單叫苦連天

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
大陸國內儲能電芯需求強勁，上游成本反彈導致價格攀升。圖／央視
大陸國內儲能電芯需求強勁，上游成本反彈導致價格攀升。圖／央視

7月以來，大陸儲能業者受上游成本反彈、需求集中釋放和電芯廠結構性調整產線等因素影響，部分電芯長協價和現貨價上行，電芯廠同步提高預付款比例、縮短帳期。原先「先低價拿項目、之後再採購電芯可能更便宜」的行業慣例走不通，合約價被鎖定，電芯漲價了，陸業者叫苦連天。

經濟觀察報報導，江蘇常州一家儲能系統集成商負責人黎經理7月中旬與一個獨立儲能項目的業主見面。黎經理所在公司4月底中標了該項目的儲能系統設備供貨，6月與業主方簽署合約，並繳納了合約額5%的履約保證金。這個百兆瓦時(MWh)級項目系統報價低於0.5元/瓦時(Wh)。放在今年4月儲能系統報價仍處歷史低位的時候，仍是一個可以寫進業績表的低利潤訂單。但到7月，該經理測算，若仍按原合約價交付，該項目可能會倒貼數人民幣百萬元。

一位央企儲能系統集成商項目負責人表示，過去企業敢報低價，是賭中標到交付之間電芯、PCS(儲能變流器)等關鍵設備價格還能再降一點。過去一年半時間里，314Ah電芯長協價格基本穩定在0.30元/Wh至0.33元/Wh區間，月度波動通常不超過兩三分錢。但上游碳酸鋰價格自4月底開始反彈，幾個月前的報價里，沒有業者預料到這條線會突然往上抬。

因此電芯成為關鍵變量，過去企業低價中標後，還能等著電芯繼續降價來補利潤；但這一次，部分訂單真正進入採購時，電芯價格、排產和付款條件已然感變。電芯目前價格高，且排產也在拉長，業者稱，其所在企業的314Ah產線開工率已在95%以上，500Ah以上新產線6月剛開始放量，仍處在爬坡階段。目前訂單已經排到10月。一般常規規格電芯交付周期為兩到三周，現在拉長到四到五周。

人民幣 漲價 大陸

延伸閱讀

陸多晶矽業者聯合反內捲 同意不得以低於成本價銷售

挺住台電！經部表態爭取政府撥補、穩定選前物價 今年10月電價還漲？

陸7月CPI增速放緩添隱憂 顯示通縮壓力仍在

華為存儲產品 醞釀漲價

相關新聞

陸加速布局「冰上絲綢之路」 北極貨櫃航線本周啟航

大陸航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航，航程可望較傳統航線約40天縮短近半。業者看好其降低運輸成本、增加出口選擇；專家認為可作傳統海運及中歐班列補充，降低地緣政治及運輸安全風險。

管制加劇 陸稀土對日出口大減51％

中日關係僵局持續，日媒報導，中國大陸今年上半年對日本稀土出口暴跌逾五成，遠多於對全球出口的減幅，鏑與鋱等供應更已歸零。

陸國產曝光機跨大步 芯上微裝0.35微米設備獲訂單

大陸半導體微影設備（曝光機）廠商芯上微裝自主研發的0.35微米步進式曝光機AST6200，通過大陸化合物半導體龍頭客戶的技術驗證，並獲得相當規模的訂單。雖然並非在高端曝光機突破，但顯示大陸國產曝光機在化合物半導體領域具備替代進口的能力。

陸人形機器人出貨 占全球97%

最新產業數據顯示，大陸人形機器人製造商今年上半年占全球出貨量逾97%，在這一新興領域展現明顯領先優勢。

冰上絲路 陸首開北極定期航線

北極海冰融化，讓連接歐亞的替代航線逐漸具備商業可行性。中國大陸航運業者加速布局「冰上絲綢之路」，首條定期北極貨櫃航線本周啟航，航程較傳統航線縮短近半。業界看中這條航線能節省時間與成本，並避開中東地緣政治衝突區。

解決新能源靠天吃飯問題 全球首個長時儲能一體化產業園下線

陸儲能企業海辰儲能位於山東菏澤的全球首個長時儲能一體化產業園日前正式量產下線，長時儲能被業內視為新型電力系統的重要支撐，其能夠實現跨時段電力調節，在新能源消納、電力保供以及削峰填谷等場景中發揮更大作用，但仍面臨大規模商業化仍面臨技術成熟度、經濟性和安全性等多重挑戰。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。