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阿里雲計畫今年全球AIDC產能提升兩倍以上

聯合報／ 記者黃雅慧／即時報導
阿里雲基於全模塊化設計架構，已將大型AIDC數據中心的交付工期壓縮至100天。中新社
阿里雲基於全模塊化設計架構，已將大型AIDC數據中心的交付工期壓縮至100天。中新社

阿里雲基於全模塊化設計架構，將大型AIDC數據中心的交付工期壓縮至百日，阿里雲計劃今年將模塊化數據中心的全球產能提升兩倍以上。顯示阿里雲正沿著一條從基礎設施到應用層的垂直整合路徑，加速推進AI商業化落地。

科創板日報報導，阿里雲基於全模塊化設計架構，已將大型AIDC數據中心的交付工期壓縮至100天，同期國內傳統交付周期為6至12個月，美國為12至18個月。與此同時，建設成本較上一代降低逾10%。

傳統數據中心建設採用串行施工模式，要先完成供配電安裝，再接入空調系統等各環節按順序推進，流程冗長。而阿里雲推出的CUBE 5.0架構打破前述邏輯，通過全模塊化設計，將供電、冷卻、安防、智慧化及消防五大系統的整體模塊化率從早年的30%提升至90%，各環節在工廠並行生產，預調至集裝箱後運抵現場，以「搭積木」方式完成吊裝。

阿里雲表示，100天的交付周期從基礎廠房或堆疊集裝箱開始，歷經30天工廠生產與現場準備、50天現場安裝、20天調試測試，五大系統部署完畢，服務器與網絡設備隨即可以進場。

阿里雲稱，該架構同時解決了交期、成本與質量的「不可能三角」：單位千瓦建設成本較上一代降低10%，產品一次性測試通過率接近100%；空間利用率大幅提升，單位面積算力密度達上一代的5至10倍；變壓器數量近乎減半，風冷與液冷可自由切換，風冷PUE不超過1.15、液冷PUE不超過1.10。

目前，CUBE 5.0架構已在烏蘭察布、中衛等數據中心完成試點驗證，並獲得基於EN標準的歐洲CE認證及基於IEC標準的東南亞產品准入。

阿里巴巴CEO吳泳銘在第四財季財報電話會上表示，AI正在驅動阿里雲全業務升級，增長動力從傳統的計算存儲，全面轉向模型、算力與Agent服務。他稱當季，AI相關產品收入在阿里雲外部商業化收入中的佔比首次突破30%。顯示阿里雲的收入結構正在加速向AI傾斜。

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