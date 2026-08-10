害怕散戶重虧影響社會穩定？傳陸官方緊盯股市槓桿 加強客戶審查

彭博引述知情人士表示，包括中信証券和東方財富在內的數家機構近日對尋求槓桿或衍生品交易的客戶提高了合規要求。突顯出大陸政府對股市槓桿的警惕正在升溫，因為散戶重虧可能衝擊金融和社會穩定。不過，陸媒報導，前述券商回應稱一如往常，沒有特別嚴格。

報導引述知情人士說法稱，相關措施包括，在批准開通融資融券或期權賬戶前，更嚴格地核查財務狀況、交易經驗和風險承受能力。針對過去6個月內新開立帳戶的投資者，還有頻繁收到追加保證金通知的投資者，數家券商將限制他們的進一步舉借。

報導指，目前當局正在重點關注高槓桿交易，這類交易可能引發強制平倉，並加快市場下跌。旭方投資合伙人王晨表示，部分領域槓桿過度集中，增加了市場不穩定的風險。儘管這些風險似乎已有所緩解，但可能尚未完全消除，未來一段時間仍將是監管關注的重點。

彭博稱，今年股市上漲期間，散戶投資者蜂擁入市，大量依靠借款追逐漲勢獲利。然而，據券商客戶經理透露，隨著市場波動加劇，越來越多散戶在7月下旬被迫平倉離場。

然而，財聯社10日報導，中信證券、東方財富方面表示，兩公司融資融券及衍生品業務合規要求一直是嚴格且規範的，不存在所謂「從嚴」，兩公司強調相關業務始終在監管框架下平穩運行。此外，就坊間報導提及「7月下旬越來越多散戶被迫平倉離場」說法，業內稱，多家券商信用業務已在各個業務環節逐一化解風險，客戶自身也主動補充保證金，市場整體風險可控。

中證數據有限責任公司披露，‌今年7月兩融新開戶數為13.94萬戶‌，年增12.78%‌，但月下降‌22.12%‌。‌顯示槓桿資金入市意願仍存，但受到7月A股市場震蕩分化行情影響，兩融新開戶數較6月明顯減少，降幅超兩成。