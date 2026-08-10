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雪佛蘭中國銷量崩跌 上半年僅賣36輛、暫停新車銷售

中央社／ 台北10日電

近日傳出雪佛蘭（Chevrolet）退出中國市場的消息，媒體引述多位經銷商證實，雪佛蘭已暫停在中國的新車銷售；通用中國則回應，將繼續在中國生產並出口。數據顯示，2026年上半年雪佛蘭在中國累計零售僅36輛。

據中國媒體第一財經報導，美國通用汽車（GeneralMotors）旗下品牌雪佛蘭退出中國市場的消息近日在業內引發熱議。通用中國回應，雪佛蘭產品將繼續在中國生產，並積極探索在美國以外的海外市場機遇。對於現有的中國雪佛蘭車主，公司將提供完善的售後服務保障。

通用中國還說，旗下另外2個品牌凱迪拉克（Cadillac）與別克（Buick）在各自細分市場中具備良好競爭優勢，能夠支持業務的可持續增長；而合資企業旗下的雪佛蘭產品線則最契合出口市場需求。

報導引述多位雪佛蘭授權經銷商內部人士證實，雪佛蘭已經暫停在中國的新車銷售，但各方提及的停售時點存在差異，有經銷商稱，大約從去年底開始停售，也有經銷商表示，銷售停滯已持續一年多。

此外，報導還指出，部分官網登記的雪佛蘭經銷商聯繫電話已出現無人接聽、號碼為空號的情況；仍可接通的門市則表示，目前主要經營別克。

零售數據顯示，今年上半年雪佛蘭在中國累計零售僅36輛，其中5月更是「零銷售」。

報導指出，雪佛蘭2005年由上汽通用引入中國，曾憑藉賽歐、科魯茲等車型爆紅，於2014年創下全年76.7萬輛的銷量巔峰，躋身中國主流合資品牌。

但2018年後，雪佛蘭受三缸引擎戰略、同系別克價格擠壓、中國自主品牌崛起、電動化轉型滯後等多重打擊，在2019年銷量降至41萬輛，2024年銷量僅5.27萬輛，去年更跌破萬輛關口，僅售8747輛，最終無奈淡出中國新車銷售市場。

新車銷售 美國 中國市場

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