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大陸稀土對日出口上半年暴跌51% 鏑、鋱歸零

中央社／ 台北10日電
圖為稀土。美聯社
圖為稀土。美聯社

日媒報導，今年上半年中國7種受管制稀土對日本的出口量較去年同期大減51%，其中鏑和鋱的出口量更已歸零。但報導提到，中國有時仍會向日本發放出口許可，避免完全中斷對日本的稀土供應。

日經新聞8日報導，根據中國海關總署數據，今年上半年，中國7種受管制稀土元素對日出口年減51%，對美國稀土出口也較去年同期下降28%，對全球稀土出口整體下降16%。單月降幅更加明顯，6月中國受管制稀土對日出口量較去年同期銳減81%。

2025年4月，中國商務部推出稀土出口許可證制度，對釤、釓、鋱、鏑、鎦、鈧、釔等7類中重稀土相關物項實施出口管制。

報導表示，中國對日本相關稀土出口自今年3月以來已連續4個月下滑，用於電動車馬達、高效能磁鐵及國防設備的鏑與鋱，今年以來對日出口均為零。釔的出口量也在6月降至零，釔在高科技應用領域不可或缺，例如用於製造耐熱飛機引擎塗層、半導體製造設備和癌症治療設備。

今年1月，中國緊縮軍民兩用物項的對日出口管制。兩用物項出口管制清單有多達1005項，涵蓋稀土、化學品、無人機、電信、合金、核能等材料、設備和技術。自日本首相高市早苗2025年11月發表「台灣有事」說後，北京持續加大對日施壓力道。

報導提到，日方要取得含有鏑和其他受控材料的高性能稀土磁鐵的出口許可證，仍然極其困難。

消息人士透露，中方有時仍會核發許可證，目的是「調整許可證審批力度，既要避免日本企業完全停止從中國採購稀土，又期望鼓勵商界向日本政府施壓，促使其更加重視與中國的關係」。

稀土 海關 日媒

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