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陸學者：在新疆設「中國稀土出口總公司」反制美國

聯合報／ 大陸中心／即時報導
美國政府7月31日宣布，將43家中國企業新增列入《防止維吾爾人強迫勞動法》實體清單，當中也涉及番茄及其下游產品。圖為新疆巴音郭楞蒙古自治州農民晾曬番茄的資料照。新華社
美國政府7月31日宣布，將43家中國企業新增列入《防止維吾爾人強迫勞動法》實體清單，當中也涉及番茄及其下游產品。圖為新疆巴音郭楞蒙古自治州農民晾曬番茄的資料照。新華社

美國政府上個月底宣布，將43家中國企業列入《防止維吾爾人強迫勞動法》（UFLPA）實體清單，使得該清單的企業總數增至187家。中國「全球化智庫」（CCG）副主任高志凱因此建議中國政府，成立一家「中國稀土出口總公司」，統籌中國的稀土出口業務，並將公司總部設在新疆，以此作為反制美國的手段。

新疆強迫勞動問題一直受到國際社會關注。美國國土安全部（DHS）指出，新增列管的43家企業被認定涉及自新疆維吾爾自治區採購原料，或與新疆政府合作招募、運送、轉移、安置或接收維吾爾族、哈薩克族、吉爾吉斯族及其他受迫害族群勞工，因此符合《防止維吾爾人強迫勞動法》列管標準。

依據美國規定，自8月3日起，這43家企業的產品不得輸入美國，除非進口商能提出充分證據證明商品未涉及強迫勞動。此次新增企業涵蓋鋁、銅、黃金、棉花、服裝、番茄及其下游產品、水產品、冷凍食品、交通基礎建設、生物製藥等多個產業。

高志凱在大陸網路媒體《觀察者網》10日刊登的專訪中提出前述建議，他說，「既然美國這樣無中生有、顛倒黑白，那我們完全可以堂堂正正地做一件事情：你不是需要進口中國的稀土嗎？如果你認為自己具備資格，而且能夠獲得中國有關政府部門的批准，那麽完全可以來談。」

高志凱還表示，屆時可以要求美國就到新疆烏魯木齊談，談完後所有合同都同總部設在新疆的中國稀土出口總公司簽署。同時將所有出口稀土的包裝上也都堂堂正正地標註「中國新疆」，並要求購買中國稀土只能使用人民幣。

他預期，如此一來，美國「爬也得爬到新疆去」。高志凱強調，中國已愈來愈強大，應該要有更多智慧、更多膽略、更多勇氣去做一些事情，讓對方真正意識到：原來他們是在自毀長城。

高志凱指出，美國政府再次抓住新疆問題不放，說明了兩點：一、美國從來沒有真正放棄反華、仇華、敵華的圖謀；二、美國從來沒有真正放棄試圖把中國打倒在地。因此中國不能僅停留在「道義外交」層面，必須進一步進入「法治外交」層面，必須擁有強有力的反制權利和反制手段。

他認為，無論在貿易問題、關稅問題，還是涉及中國政治制度、人權問題、新疆問題、台灣問題、香港問題、西藏問題等方方面面，中國不僅要有道義上的力量，還必須擁有法治上的力量，例如將「中國稀土出口總公司」的總部設在新疆。

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