避傳統海運要道 中企推「冰上絲路」北極貨櫃新航線

中國貨櫃航運公司「海杰航運」將啟用首條北極定期貨櫃航線「冰上絲路」，趁夏季融冰無須破冰船，有望將原需40天的歐亞航程縮短一半，成為規避地緣政治危機的航運新選擇。

英國「金融時報」（Financial Times）報導，隨著極地冰層融化縮短歐亞之間的航程，加上船隻亟欲繞開傳統海運要道，北極正逐漸成為全球傳統航線的可行替代選擇。

這條每週一班的新航線，將沿俄羅斯北部海岸行駛，往來於中國東海岸寧波和英國費利克斯托（Felixstowe）之間，並命名為「冰上絲路」（Ice SilkRoad），呼應昔日連結中國與歐洲的絲綢貿易路線。

若按以往航線，兩港之間航行時間長達40天，而新航線則可節省約一半時間，但仍得視北極圈內的氣候條件而定。得益於夏季海冰融化，船隻無需具破冰能力也能通行。

儘管北極地區控制權仍存在地緣政治競爭，航運公司對這條航線的興趣仍日益濃厚，認為這是繞過曼德海峽（Bab el-Mandeb）等海運要道的途徑。

這條連結歐亞的「北方海路」（Northern SeaRoute）共分為28個區段，由俄羅斯國營核子企業（Rosatom）旗下的北方海路管理局管控，根據北極冰況制定不同通行指引，並核發通行許可。

儘管丹麥航運巨頭馬士基（Maersk）早在2018年就派出首艘貨櫃船穿越北極航線，往來海參崴和聖彼得堡，但馬士基和許多歐洲企業隨後承諾不再走這條航線，以防破壞脆弱的北極生態系統。

曾任加拿大環境部長的吉爾伯（Steven Guilbeault）指出：「全球暖化對北極的衝擊相當驚人。氣候變遷將加劇北極的安全風險，尤其當愈來愈多不屬於北極國家的船隻進入北極地區。」

業界對北極航運的需求，也帶動破冰等級船舶訂單增加。海事數據公司Veson Nautical資料顯示，去年共有167艘破冰級船隻建成，創下10多年來最多，今年預計再建164艘。

然而，北極對海員而言仍存在嚴峻挑戰，他們需要擁有在冰區航行的經驗，因為GPS在如此高緯度地區可能無法正常運作，他們得在沒有GPS的環境下穿越冰原。