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陸電動車極氪7X充電站起火爆炸 官方這樣回應

聯合報／ 記者張鈺琪／即時報導
大陸電動車品牌極氪（Zeekr）一輛7X車款9日在浙江寧波一處公共充電站發生過熱起火，現場一度冒出明火，所幸未造成人員傷亡。圖／取自微博
大陸電動車品牌極氪（Zeekr）一輛7X車款9日在浙江寧波一處公共充電站發生過熱起火，現場一度冒出明火，所幸未造成人員傷亡。圖／取自微博

大陸電動車品牌極氪（Zeekr）一輛7X車款9日在浙江寧波一處公共充電站發生過熱起火，現場一度冒出明火，所幸未造成人員傷亡。極氪晚間回應，涉事車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，且事後未送至品牌官方授權服務中心檢測及維修，具體原因以相關部門最終調查結論為準。

綜合陸媒報導，事發地點位於寧波市海曙區海西明月小區對面的公共充電站。網傳影片顯示，一輛黑色極氪7X SUV當時正在充電，一名黑衣男子打開車頭蓋查看機件，剛走開幾步，車輛突然傳出巨響並冒出火光，現場隨即被大量白煙籠罩。

影片顯示，男子跑開後立即提醒附近其他車主「快走快走」，約20秒後，車輛再次傳出爆炸聲並冒出火光，隨後起火。男子之後持滅火器上前撲救。

極氪官方帳號「極氪服務」9日晚間發布「關於寧波一充電場站車輛過熱的情況說明」稱，8月9日，寧波市海曙區某充電場站，我司一車輛發生過熱事件。消防部門第一時間到達現場並妥善處置，事故未造成人員傷亡。

極氪表示，獲悉情況後，我們第一時間安排工作人員趕赴現場，並成立專項工作組協助處理後續事宜。經初步核實，該車輛近期曾發生嚴重碰撞事故，事故發生後未通過品牌官方授權服務中心進行檢測及維修。

極氪指出，目前，我們正積極配合消防及相關部門開展現場勘驗和事故原因調查。具體原因，以相關部門最終調查結論為準。

極氪提醒，車輛發生碰撞事故後，動力電池、高壓系統及車身結構等均需進行專業、全面的檢查和評估。建議及時前往品牌官方授權服務中心進行檢測及維修；若車輛未經規範檢測及維修，後續使用可能存在安全隱患。

此外，極氪也表示，購買二手新能源車輛時，也建議充分核驗車輛事故及維修記錄，並對動力電池、高壓系統等關鍵部件進行專業車況檢測，保障用車安全。

電動車 爆炸 充電站

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